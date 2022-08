Manicure di fine estate con lo smalto terracotta: le idee da copiare É il momento di osare con un colore caldo e avvolgente che esalta l’abbronzatura e inizia a fare capolino tra i colori autunnali, caldi e vibranti: prova la manicure color terracotta!

A cura di Federica Ambrogio

Manucurist

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Primavera-Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chi l'ha detto che i colori caldi e avvolgenti possano essere utilizzati solo per la manicure dell'autunno? Tra gli smalti più chic da sfoggiare in questo periodo di fine estate c'è il color terracotta: un mix tra uno dei colori beauty più amati durante l'estate, il bronzo, e le tonalità aranciate che fanno l'occhiolino alla stagione autunnale che sta per arrivare. Un colore elegante, caldo e pieno che esalta l'abbronzatura e che particolarmente alle carnagioni ambrate e dorate. Sfoglia nella gallery tutte le idee da copiare e scopri gli smalti da provare per la tua manicure!

Unghie color terracotta

Dai una svolta alla tua manicure di fine estate: dopo il bianco luminoso è il momento di osare con un colore caldo e avvolgente che esalta l'abbronzatura e inizia a fare capolino tra i colori autunnali, caldi e vibranti. Il colore più trendy del momento è il terracotta: un nude intenso perfetto per chi ama le manicure minimal ma non rinuncia a un tocco di colore. Gli smalti terracotta che spopolano si differenziano in due varianti: il terracotta classico, intenso, caldo e vibrante, e il terracotta versione nude, più delicato e naturale, perfetto anche per le carnagioni più fredde e lunari. Ideale da applicare su tutte le unghie, può essere utilizzato anche per creare nail art, dalla french manicure agli effetti degradè, abbinandolo a nuance come panna, avorio e verde.

Tra gli smalti da provare c'è la Vernis semi-permanent di Manucurist nella colorazione terracotta, lo smalto di origine vegetale dal colore intenso e vibrante. La nuance Dune di Dior Vernis è invece una versione più soft e delicata, adatta a chi non ama i colori troppo caldi e accesi. Se invece vuoi la tua manicure terracotta nella versione più nude e sobria, lo smalto che farà per te è Peggy Sunburn della linea Vernis À Ongles di Gucci.