Il bronzo è il colore beauty di agosto: ombretti, matite e blush per il trucco estivo Il bronzo è il colore perfetto da sfoggiare per il tuo beauty look di agosto: illumina lo sguardo, esalta l’abbronzatura e crea beauty look magnetici e vibranti.

A cura di Federica Ambrogio

Soft e luminoso oppure caldo e vibrante: quale mese migliore di agosto per sfoggiare un beauty look con i toni del bronzo? Il colore beauty del mese esalta l'abbronzatura o ricrea un colorito sano e luminoso se ancora non ti sei esposta al sole. Una nuance ideale per il viso e per gli occhi, che potrai però utilizzare anche sulla labbra e per la tua manicure per un beauty look magnetico e brillante. Scopri tutti i prodotti da utilizzare per il tuo make up e gli smalti da provare quest'estate!

Un colore magnetico e sensuale, perfetto da utilizzare per enfatizzare lo sguardo e per mettere in evidenza l'abbronzatura sublimando l'incarnato. Il bronzo è un colore ideale anche da sfoggiare per la tua manicure, utilizzato sia come smalto che come decorazioni metalliche da applicare sulle tue unghie. Dagli smalti metal agli strass, fino ai fogli metallici color bronzo da utilizzare in abbinamento a manicure nude e delicate: potrai utilizzare il bronzo per creare una french manicure o una nail art geometrica ed estrosa.

Il bronzo è un colore ideale anche per il make up: lo sa bene Jennifer Lopez, che spesso utilizza questo colore nel suo beauty look per esaltare carnagione e sguardo. Le sfumature del bronzo infatti sono ideali per valorizzare l'abbronzatura con terre, illuminanti e blush, ma anche oli corpo che illuminano gambe e decolletè. Un colore ideale da utilizzare anche sulle labbra, applicando gloss luminosi che le rendono brillanti oppure rossetti dal finish metallizzato.

I cosmetici da provare

I cosmetici nelle sfumature del bronzo da provare nel mese di agosto sono tantissimi e spaziano dai prodotti viso, come terre e e illuminanti, ai prodotti occhi, dagli ombretti alle matite, fino ad arrivare ai gloss e ai rossetti. Per il make up occhi è da provare la palette Pillow Talk Dreams Luxury Palette di Charlotte Tillbury, 4 sfumature perfette per esaltare sia gli occhi chiari che quelli più scuri. Per chi ama i make up veloci sarà invece ideale il matitone in crema Cupid's Arrow di Nabla. Per esaltare l'abbronzatura potrai invece provare la terra abbronzante Hydra Butter di Diego Dalla Palma, un bronzer opaco infuso di burri che si fondono con la pelle per aumentare l’effetto levigante, mentre per ricreare un effetto pelle baciata dal sole sarà perfetto On the glow bronze di Pixie, il bronzer in stick, concepito per essere applicato senza il minimo sforzo, garantisce un finish perfetto per viso e labbra. Per illuminare le labbra potrai provare la Tinta labbra oil infused di Nars nella colorazione Reef, dall'effetto luminoso e scintillante, mentre se preferisci i rossetti il cosmetico che fa per te è il Metal Matte Lipstick di Mulac, nella nuance 90's per ricreare un make up labbra dal finish metallizzato.