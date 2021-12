La nuova manicure di Fedez per le feste: sulle unghie i simboli del Natale Fedez è un appassionato di nail art e manicure. Su Instagram ha mostrato ai follower come ha decorato le unghie in vista del Natale.

Uomini con lo smalto? Sì, nulla di sconvolgente. Da Achille Lauro a Fedez sono in tantissimi ad essersi appassionali a nail art e manicure, da sfoggiare tutti i giorni o nelle occasioni speciali. In particolare, per il marito di Chiara Ferragni colorare e decorare le unghie è diventato un modo per esprimersi e per lanciare un messaggio. Per lui lo smalto così come il trucco o le tinte ai capelli rappresentano una lotta a quella radicata concezione machista dell'uomo tutto d'un pezzo, che non deve mostrare fragilità e debolezze, che indossa solo giacca e cravatta. E del colore rosa, manco a parlarne. Per tutta risposta Fedez i capelli se li è tinti anche di fucsia e ha lanciato anche una sua linea di smalti.

Fedez, passione per la manicure

In questi mesi sulle unghie di Fedez se ne sono viste di tutti i colori, letteralmente! Ha stupito i suoi fan e follower con nail art di ogni tipo, attirando su di sé non poche critiche da parte degli haters, che sono soliti sottolineare la poca ‘mascolinità' del fare la manicure. Il rapper ha sperimentato anche lasciandosi ispirare da sua moglie: mesi fa hanno sfoggiato unghie coordinate, decorate con un motivo che riproduceva delle lingue di fuoco. Più di recente ha voluto celebrare il successo del video di Mille attraverso le sue mani.

Il brano, realizzato con Orietta Berti e Achille Lauro, è stato il tormentone dell'estate 2021 e ha dato lo spunto a Fedez per una nail art unica. Ha decorato le unghie riproducendo sull'indice il ritratto di Achille Lauro, sul medio quello di Orietta Berti e sull'anulare quello di se stesso. In vista del Natale, non poteva mancare qualcosa a tema natalizio.

La nail art natalizia di Fedez

Nelle Instagram Stories Fedez ha mostrato ai follower la sua nail art natalizia, chiaramente con un albero di Natale sullo sfondo. Le decorazioni dei Ferragnez sono senza dubbio tra le più spettacolari viste quest'anno sui social. Hanno addobbato casa con largo anticipo: albero di Natale multicolor, varie ghirlande e festoni, il tutto per un prezzo presumibilmente superiore ai 1500 euro. L'influencer non ha badato a spese neppure per il suo ufficio: albero rosso e oro e maxi soldatini in stile Schiaccianoci per The Blonde Salad. Dinanzi all'albero di casa Fedez ha mostrato le sue unghie: sul pollice si vedono i tradizionali bastoncini di zucchero a strisce bianche e rosse, mentre sulle altre dita il classico omino di pan di zenzero. Adesso il rapper è davvero pronto per il Natale!