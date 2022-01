Megan Fox e Machine Gun Kelly, l’anello di fidanzamento nasconde delle spine: “L’amore è dolore” L’anello con smeraldo e diamante che Machine Gun Kelly ha donato a Megan Fox per chiederle di sposarlo è unico. È formato da due parti tenute insieme da un magnete, simbolo delle loro due anime, ma non solo: “Le bande sono spine. Se cerca di toglierlo fa male. L’amore è dolore”.

A cura di Giusy Dente

Megan Fox e Machine Gun Kelly sono ufficialmente fidanzati e la proposta di matrimonio è stata organizzata in ogni minimo dettaglio affinché fosse indimenticabile. Il rapper ha sorpreso la modella e attrice inginocchiandosi per chiederle di sposarlo. Per rendere la cerimonia indimenticabile e promettersi amore eterno hanno bevuto il loro reciproco sangue. Non poteva mancare l'anello, ma la coppia è senz'altro sopra le righe e lo ha confermato anche in questa occasione. Si tratta di un gioiello apparentemente come tutti gli altri: nasconde in realtà un segreto ‘doloroso', dal significato simbolico.

L'anello di fidanzamento di Megan Fox e Machine Gun Kelly

Che proposta sarebbe senza un anello di fidanzamento? Machine Gun Kelly non ha badato a spese per la sua futura sposa e le ha donato un gioiello il cui valore potrebbe aggirarsi tra i 43mila e i 65mila euro. Si tratta, infatti, di un anello d'oro bianco, con due pietre a forma di pera: uno smeraldo verde e un diamante bianco di dimensioni apparentemente comprese tra i 2 e i 2,5 carati. L'anello è stato progettato dal futuro sposo in collaborazione con il gioielliere Stephen Webster e ha fatto delle richieste davvero specifiche, affinché ne venisse fuori un anello unico, dal valore simbolico.

Intervistata da Vogue, infatti, la coppia ha rivelato i dettagli segreti del gioiello, il quale segue un'idea ben precisa. "L'amore è dolore" ha detto Baker. Il rapper ha spiegato: "L'anello può separarsi per formare due anelli. Quando è insieme, è tenuto in posizione da un magnete. Si aggancia e forma un cuore. E lo vedi proprio qui? Le bande sono in realtà spine. Quindi se cerca di toglierlo, fa male".