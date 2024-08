video suggerito

Il nuovo look di Chiara Ferragni: capelli al naturale a effetto bagnato per la fine dell’estate Continuano le vacanze di Chiara Ferragni, che si sta godendo la fine dell’estate in Corsica con gli amici. Quale migliore occasione di questa per rinnovare l’hair look? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultimo anno è stato di grandi cambiamenti per Chiara Ferragni, che dopo lo scandalo dei pandori Balocco si è ritrovata ad affrontare anche la separazione da Fedez. Se in un primo momento aveva preferito allontanarsi dai social per "rimettersi in carreggiata" lontana dai riflettori, poi ha deciso di tornare a postare con regolarità, dando il via a una nuova fase della sua vita con un revenge dress total black ormai passato alla storia. Sebbene rispetto al passato preferisca evitare di documentare ogni dettaglio della quotidianità, quella del 2024 è stata definita l'estate della sua rinascita. Attualmente è in Corsica con gli amici e ha approfittato del mood magico e spensierato per cambiare look: ecco come si è mostrata.

Chiara Ferragni con i capelli al naturale in estate

È trascorso ormai più di un anno da quando Chiara Ferragni ha tagliato i capelli a caschetto, per la precisione da quando è salita sul palcoscenico del Festival di Sanremo nel febbraio del 2023. Sarà perché era stato proprio in quell'occasione che il suo rapporto con Fedez aveva cominciato a incrinarsi o perché semplicemente si era stancata degli short hair, ma la cosa certa è che negli ultimi mesi ha detto addio al bob e ha lasciato crescere la chioma. Attualmente le arriva poco sotto le spalle, dunque non ha ancora raggiunto le lunghezze pre-sanremesi, ma è chiaro che le permette di giocare un po' di più con le acconciature e con le pieghe. È proprio quanto ha fatto durante le ultime settimane di vacanza, dove sta puntando sempre più spesso sui capelli al naturale.

Chiara Ferragni con i wet hair

Il trend dei wet hair seguito da Chiara Ferragni

Le temperature bollenti tipicamente estive rendono impossibile usare phon e piastra senza grondare sudore, dunque sono in molti coloro che scelgono di tenere la chioma al naturale, lasciandola asciugare al sole dopo una giornata di mare. Chiara Ferragni è solo una delle tante ad aver seguito la mania e ha inoltre anche aggiunto un tocco di novità: per la cena in uno dei più sofisticati vigneti della Corsica ha scelto i wet hair, ovvero i capelli a effetto bagnato, uno dei must di stagione. Li ha portati con delle adorabili beach waves naturali, facendo così trionfare lo stile acqua e sapone. Cosa ne pensano i fan del nuovo hair look? Lo apprezzano moltissimo, tanto da aver paragonato l'imprenditrice a una diva americana.