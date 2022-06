Megan Fox con i capelli rosa: il cambio look è un omaggio a Machine Gun Kelly È stato lanciato il documentario Machine Gun Kelly’s Life in Pink e, in occasione della prima a New York, il rapper e Megan Fox si sono vestiti in coordinato. L’attrice, in particolare, ha anche cambiato colore di capelli per rendere omaggio al fidanzato.

A cura di Valeria Paglionico

Su Disney Plus è arrivato Machine Gun Kelly’s Life in Pink, il documentario dedicato al cantante e artista che davanti alle telecamere ha voluto raccontare tutta la sua vita, dai successi nella musica alla paternità, fino ad arrivare alla relazione con Megan Fox (che prossimamente diventerà sua moglie). Ieri a New York si è tenuta la prima e i due vi hanno preso parte in coppia vestendosi in coordinato. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la diva, che per l'occasione ha cambiato look in modo drastico. In quanti sanno che lo ha fatto per rendere omaggio al futuro marito?

Megan Fox e Machine Gun Kelly in coordinato sul red carpet

Ieri sera a New York si è tenuta la prima di Machine Gun Kelly’s Life in Pink, il documentario diretto da Sam Cahill, e i due protagonisti non potevano mancare, anzi, sono stati proprio loro ad attirare tutti i riflettori sul red carpet. Il rapper ha sorpreso con crop top rosa e verde leggermente goffrato, lo ha portato con una collana di perle e con un paio di pantaloni bianchi arricchiti da una grossa catena sul davanti. Meghan si è vestita in coordinato con lui con un minidress di Nensi Dojaka, per la precisione un modello total pink aderente, con le coppe morbide e un taglio cut-out sotto al seno. Per completar il tutto ha scelto dei sandali alla schiava in tinta e uno smalto in stile Barbie Girl sia sulle mani che sui piedi.

Meghan Fox e Machin Gun Kelly in coordinato

Il nuovo colore di capelli di Megan Fox

Siamo sempre stati abituati a vedere Megan Fox con i capelli scuri e, fatta eccezioni per alcuni periodi in cui li ha portati platino, non ha mai stravolto in modo drastico la sua acconciatura. Nelle ultime cose le cose sono cambiate: sul red carpet newyorkese ha sfoggiato un'audace chioma total pink, per la precisione in una nuance color confetto. Certo, ha lasciato le radici scure e ha evitato le tinte fluo, ma la differenza rispetto a qualche giorno fa è evidente. Perché ha cambiato look all'improvviso? Ha voluto rendere omaggio al fidanzato, celebrando l'uscita de suo documentario "Una vita in rosa" con una pettinatura "a tema".