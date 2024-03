Il latte blu della saga di Star Wars diventa realtà: che sapore ha il vero blue milk Il blue milk arriva sul mercato: il latte blu visto nei film di Star Wars potrà essere bevuta dagli appassionati. Ecco quando sarà disponibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Il latte blu

Per i fan di Star Wars diventerà la bevanda dei sogni. Entrerà in commercio negli Stati Uniti il latte blu (blue milk) che gli appassionati dei film della saga conoscono anche come latte di Tatooine. In Star Wars: Episodio IV film del 1977 si vede per la prima volta quella che oggi diventerà una bevanda reale prodotta dall'azienda casearia TruMoo e Disney-Lucasfilm.

La storia del blue milk di Star Wars

Nell'Episodio IV di Star Wars "Una nuova speranza" il latte blu viene prodotto mungendo gli esemplari di Bantha, i mammiferi quadrupedi che vivono sul pianeta Tatooine. Per gli amanti di Star Wars è diventata una sorta di bevanda-amuleto, che tutti sognano di bere pur non conoscendone il sapore.

Il blue milk

Il vero latte blu, invece, è un semplice latte vaccino che assume il colore della bevanda di Star Wars a causa di un colorante: se cercate una bevande healthy non è sicuramente questo il caso. Se vi state chiedendo che sapore abbia il mitico succo dei Bantha vi riveliamo che sa di vaniglia. Un retrogusto delicato a differenza della bevanda che venne preparata sul set: Mark Hammill (Luke Skywalker) disse che l'intruglio da bere per il film era disgustoso.

Il lancio del blue milk

Quando sarà in vendita il blue milk

Il latte blu era già stato prodotto negli anni scorsi per essere venduto nei parchi a tema come Disneyland in California e in Florida: adesso, invece, la produzione si concentrerà nei negozi e nei supermercati. Hammill aveva assaggiato già il latte blu nei parchi Disneyland definendolo saporito. La bevanda sarà disponibile dal 17 aprile, a pochi giorni dal tanto celebrato 4 maggio, lo Star Wars Day.