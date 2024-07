La rivoluzione di Starbucks: come stanno cambiando le iconiche caffetterie

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chi non ricorda i primi store di Starbucks sparsi in giro per il mondo? Sotto la guida del CEO Howard Schultz, divennero in poco tempo dei veri e propri punti di riferimento per coloro che intendevano incontrarsi e socializzare in luoghi "neutri" che non avesse nulla a che vedere né con l'ufficio, né con la propria casa. Pensati per essere delle location in cui sentirsi a proprio agio, furono arredati con soffici poltrone di velluto e luci soffuse e diedero a tutti la possibilità sia di prendere un caffè in compagnia, sia di rimanere in solitaria con il proprio pc senza essere disturbati. Ad oggi, però, le cose sembrano essere cambiate: ecco cosa sta accadendo.

Perché Starbucks sta cambiando

Comode poltrone, musica jazz in sottofondo, l'odore del caffè appena preparato e il nome scritto sul bicchiere: Starbucks è diventato letteralmente iconico grazie a questi dettagli e in ogni parte del mondo sono stati moltissimi i brand che hanno provato a imitarlo. Per quale motivo, però, ad oggi i suoi store si stanno svuotando? Col tempo pare che la catena stia faticando a mantenere intatta la sua identità, soprattutto perché il 70% dei clienti sono quelli che acquistano caffè e dolci direttamente dalle app online (mania che ha preso sempre più piede dalla pandemia in poi). Certo, in molti si sono anche lamentati del fatto che le comode poltrone sono state sostituite con degli sgabelli di legno, ma la verità è che l'azienda sta adattando il suo business ai tempi che cambiano.

Come sarà lo Starbucks del futuro

Solo nel Nord America lo scorso trimestre le vendite di Starbucks sono calate del 3%, cosa che ha costretto l'azienda a dire (in parte) addio ai suoi classici store pensati come "un'oasi di relax". Alcuni nuovi negozi sono stati pensati solo per l'asporto, dunque non hanno posti a sedere o baristi che scrivono a mano il nome del cliente (magari anche con un messaggio personalizzato), ed è per questo che risultano "snaturati" ai fedelissimi. Come sarà, dunque, lo Starbucks del futuro? Stando al modello di business sit-down, andrà incontro alle richieste dei clienti che vogliono ordinare direttamente dall'auto o dallo smarphone, dunque si potrà dire addio all'esperienza a 360 gradi e ci si ritroverà in un classico fast food più che in una caffetteria.