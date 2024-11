video suggerito

Perché i supermercati sono i negozi più cool del momento Quali sono i negozi più cool del momento? I supermercati, tanto che il merchandising a tema è diventato l'oggetto del desiderio dei fashion addicted: ecco le motivazioni nascoste dietro questo fenomeno.

A cura di Valeria Paglionico

Dimenticate i grandi magazzini iconici, le boutique sofisticate o i negozi fashion super chic, ora per essere "sul pezzo" in fatto di tendenze bisogna andare al supermercato. Che si tratti di Erewhon, leader nel settore dell'alimentazione healty, o di una catena low-cost, non importa, è ormai da tempo che i supermercati hanno cominciato ad attirare l'attenzione degli amanti della moda, tanto da aver lanciato anche collezioni di abiti e accessori con il logo in bella vista, diventati un vero e proprio status symbol. Che si tratti di una tote bag di cotone, di un cappelino o di una felpa, l'importante è che indossi un simbolo della propria visita al supermercato. Come è nata questa ossessione "fashion" per i supermarket?

Erewhon, il primo supermercato cool

A inaugurare l'era dei supermercati super cool è stato Erewhon, la catena statunitense nata con l'intento di rendere il cibo macrobiotico più accessibile ma diventata in pochi anni il simbolo del lusso, dove la semplice esperienza della spesa diventa super Instagrammabile. A partire dal 2020 è nato anche il merchandising a tema e, a dispetto di quanto ci si aspettava, ha registrato il sold-out in pochi secondi. Certo, in questo caso si tratta di un negozio frequentato anche da star e volti noti dello spettacolo, ma è chiaro che si è trasformato nell'apripista del settore, lanciando la mania dei capi e degli accessori decorati con il logo dei supermercati.

La mania del merchandising a tema supermarket

Da allora sono stati moltissimi i supermarket che hanno lanciato le loro collezioni e in tutti i casi hanno generato scene di pura follia. Chi, ad esempio, non ricorda le file infinite in piena pandemia per accaparrarsi un capo a marchio Lidl? Si potrebbe continuare con la capsule dell'Esselunga o con i completini sportivi con il logo di Eurospin: ad accomunare ognuno di questi progetti c'è il fatto che dei semplici supermercati sono riusciti a invadere il mondo della moda.

Perché dei semplici negozi di alimentari sono diventati la nuova ossessione dei fashion addictet? Innanzitutto il più delle volte il merchandising è prodotto in edizione limitata, cosa che lo rende ancora di più un "oggetto del desiderio". Come se non bastasse, i prodotti con il logo del supermarket sono diventati una sorta di status symbol, la dimostrazione del fatto che gli appassionati di oda riescono a essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze, anche quando non si parla di passerelle e sfilate.