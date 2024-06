video suggerito

Il caffè salato è la bevanda da provare: come ha fatto a diventare virale su TikTok Avreste mai pensato che un giorno il caffè salato sarebbe diventato tra le bevande più richieste al mondo? Anche se a primo impatto potrebbe sembrare disgustoso, la sua ricetta nasconde dei piccoli segreti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi non beve il caffè appena sveglio, così da trovare l'energia giusta per affrontare la giornata? Che lo si prenda con lo zucchero bianco, con quello di canna, col dolcificante o amaro, non importa, l'unica cosa certa è che nel nostro paese viene concepito solo in versione dolce. Sarà capitato a tutti, infatti, di fare uno scherzo a un amico aggiungendo un pizzico di sale nella bevanda e il risultato è sempre stato letteralmente disgustoso. Ora, però, pare che il caffè salato sia diventato un trend destinato a spopolare in tutto il mondo: ecco dov'è nato e per quale motivo sta piacendo tanto.

Le origini del caffè salato

Avreste mai immaginato che un giorno il caffè salato sarebbe diventato una delle bevande più trendy al mondo? A giudicare dai video virali su TikTok, è richiestissimo in ogni parte del mondo, basti pensare al fatto che viene ordinato anche da Starbucks. La ricetta originale è di origini vietnamite, a idearla è stato un piccolo bar nella città di Hue, il cui nome è proprio Ca Phe Muoi, ovvero "caffè salato". Come fare per prepararlo? Basta aggiungere al classico caffè nero del latte condensato e della panna salata. Da poter servire sia calda che fredda, la bevanda avrebbe un sapore unico e gustoso: se da un lato il latte condensato riuscirebbe ad ammorbidire l'amarezza del caffè, dall'altro il sale bilancerebbe la dolcezza del latte condensato.

Caffè salato, dal Vietnam al resto del mondo

"Speravamo che questo nome avrebbe attratto le persone perché da sempre si pensa che il caffè nero sia solo con zucchero o latte. Abbiamo pensato che se avessimo voluto aprire una caffetteria avremmo dovuto renderla un po' diversa per attrarre i clienti, il sapore unico del caffè salato li avrebbe tenuti con noi", hanno spiegato i proprietari Ho Thi Thanh Huong e Tran Nguyen Huu Phong. La strategia a quanto pare ha funzionato e ad oggi sono moltissimi i turisti curiosi che fanno visita al bar per assaggiare l'insolita bevanda. Attualmente il caffè salato è tra i prodotti gastronomici simbolo del Vietnam e giorno dopo giorni viene "imitata" sempre più spesso anche all'estero: in quanti sarebbero disposti a provare?

Leggi anche La storia della barretta di cioccolato ripiena diventata virale su TikTok