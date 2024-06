La storia della barretta di cioccolato ripiena diventata virale su TikTok

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Vi è mai capitato di aprire TikTok e di imbattervi in video dedicati a dolci che sembrano essere super gustosi (anche se decisamente calorici)? Si tratta di un vero e proprio trend amatissimo dai più golosi che non esitano ad andare alla ricerca dei prodotti più buoni da provare assolutamente, anche se questo significa acquistarli da e-commerce esteri. L'ultima arrivata è una barretta di cioccolata che all'esterno ha alcune sfumature colorate che decorano la glassa, mentre all'interno nasconde una crema verde dall'aspetto invitante. Come ha fatto a diventare virale in poche settimane?

Come sono nate le barrette di cioccolato virali

Si chiama Fix Dessert Chocolatier ed è il marchio che produce le barrette di cioccolato diventate virali su TikTok. Ripiene di pasta filo, crema pasticciera, vaniglia o biscotti, sono ormai l'oggetto del desiderio degli utenti più goloso, tanto da essere diventate le più richieste del momento. La fondatrice dell'azienda si chiama Sarah Hamouda, vive a Dubai e a partire dal 2021 ha avviato questa originale attività (inizialmente era il suo secondo lavoro). Ispirata dalle sue voglie in gravidanza, ha pensato bene di dare vita a qualcosa che aggiungesse un tocco in più alla semplice cioccolata e ad oggi definisce l'iconica barretta una vera e propria esperienza e non semplicemente un dolce.

Le barrette di cioccolato fatte e dipinte a mano

A contribuire al successo della barretta di cioccolata è stata l'influencer alimentare Maria Vehera, che su TikTok ha superato le 60 milioni di views con il video in cui addenta il prodotto. Da quel momento in poi sono stati moltissimi gli utenti che non solo l'hanno acquistata ma che hanno anche provato a replicarla a casa. Il segreto del successo di questa cioccolata? Innanzitutto ogni barretta è fatta a mano con ingredienti di alta qualità e con disegni astratti e colorati dipinti sullo strato esterno. Come se non bastasse, hanno una "tiratura" limitata, visto che il team che le realizza non riesce a superare un certo numero nella produzione quotidiana. Ogni barretta ha un nome e un gusto originale: alcune contengono datteri, altri tè speziato, pistacchio, formaggio dolce o brownies. Il loro prezzo? 20 dollari ogni 200 grammi e sono disponibili solo tramite il servizio di consegna di cibo Deliveroo.