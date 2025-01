video suggerito

Cos'è il biscotto dalgona e perché è diventato virale con Squid Game

In quanti usando Instagram e TikTok negli ultimi giorni si sono imbattuti in video e reel dedicati a degli originali biscotti al caramello? Complice il successo di Squid Game, la serie sudcoreana di successo arrivata alla sua seconda stagione su Netflix, questi dolcetti sono diventati virali, scatenando la curiosità sia degli utenti appassionati di cucina che di coloro che non sono troppo pratici ai fornelli. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sui dalgona, i biscotti tipici della Corea del Sud diventati protagonisti di uno dei giochi "mortali" della serie tv.

I biscotti al caramello di Squid Game sono un dolce tipico coreano

In Squid Game 2 il protagonista Seong Gi-hun, meglio noto come il giocatore 456, torna a parlare di "caramello", uno dei giochi mortali che aveva superato con non poche difficoltà nella prima stagione. Credendo che le sfide proposte fossero sempre le stesse in ogni edizione, aveva provato a dare dei consigli ai compagni di viaggio, peccato solo che alla fine quei biscotti da intagliare con l'ago siano stati sostituiti da un "pentathlon a sei gambe". Tanto, però, è bastato perché quei dolcetti al caramello ricominciassero a invadere i social: non sono stati creati appositamente per la serie, esistono davvero e sono un cibo tipicamente sudcoreano conosciuto col nome dalgona.

Il gioco "caramello" in Squid Game

Com'è nato il biscotto dalgona

I dalgona sono dei biscotti leggeri e croccanti simili a delle caramelle realizzati con zucchero fuso e bicarbonato di sodio, sui quali viene impresso un disegno attraverso un'apposita formina. Molto popolari tra gli anni '70 e '80 nella Corea del Sud, di recente sono tornati a essere tra gli street food più amati del paese grazie a Squid Game. Il motivo per cui sono diventati virali? Al di là del gioco mortale che li ha visti protagonisti, i produttori della serie di Netflix hanno messo in atto una precisa strategia di marketing: hanno puntato sull'effetto nostalgia per attirare l'attenzione della generazione di attuali 40/50/60enni sudcoreani, ovvero coloro che da bambini hanno mangiato gli iconici biscotti durante la normale quotidianità. La loro particolarità? Oltre a essere gustosi, sono facilissimi da preparare ed è proprio per questo che piacciono tanto anche ai giovanissimi.