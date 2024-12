video suggerito

Come il caffè alla cipolla è diventato una delle bevande più virali del 2024 Avreste mai pensato di aggiungere della cipolla al caffè? Sebbene a primo impatto sembri un abbinamento ai limiti dell’horror, nel 2024 questo mix è diventato virale su TikTok: ecco per quale motivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 2024 sta per concludersi ed è arrivato il momento di partire con i bilanci di fine anno, soprattutto quando si parla di mode e tendenze. Tra le manie più originali che hanno spopolato su TikTok c'è quella dello Scallion Latte che, stando ai dati raccolti da Reviva Coffee, ha superato i 19 milioni di tag in pochi mesi. Di cosa si tratta? Di un classico caffellatte ma arricchito dalla cipolla. Come ha fatto una bevanda tanto originale (e all'apparenza tutt'altro che gustosa) a diventare virale? Ecco tutto ciò che c'è da sapere su questo abbinamento “controverso".

Come si prepara lo Scallion Latte

Il caffè alla cipolla è nato in Cina ma grazie a TikTok è diventato popolare in tutto il mondo, tanto che ad oggi viene considerato tra le bevande simbolo del 2024. Il cosiddetto “Spring onion latte”, noto anche come Scallion Latte, prende ispirazione da un famoso manga degli anni ’90, all’interno del quale si parlava di “dark cuisine”, ovvero una tipologia di cucina pensata per sfidare i sensi, apparendo ben poco appetitosa a prima vista. Ali di pollo cotte in bevande gasate colorate, riso fritto col gelato: il caffellatte alla cipolla è solo l’ultima frontiera di questo trend cinese che unisce dei sapori volutamente stridenti. Come si prepara lo Scallion Latte? Il procedimento è molto semplice: si tagliano a piccoli pezzetti dei cipollotti e si uniscono a ghiaccio tritato, due tazzine di caffè e un 2% di latte.

Che sapore ha il caffè alla cipolla

Gli utenti di TikTok, incuriositi dall’abbinamento all’apparenza disgustoso, hanno voluto provare a tutti i costi lo Scallion Latte. Alcuni lo hanno preparato a casa, altri hanno aggiunto i cipollotti al caffellatte di Starbucks, ma il risultato è stato sempre uguale: il sapore della bevanda si è rivelato tutt’altro che gustoso. Se da un lato il latte e il caffè sono delicati e dolci, dall’altro le cipolle rilasciano il loro tipico sapore forte e leggermente, risultando decisamente “fuori posto”. Come ha fatto a diventare virale? Si è trattato semplicemente di un “effetto di TikTok”, dove milioni di utenti sono stati attratti dalla popolarità dei reel piuttosto che dall'effettivo sapore della bevanda.