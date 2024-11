Come si prepara un perfetto Dirty Coffee, la bevanda (instagrammabile) del momento

video suggerito

Giusy Dente

Guai a chiamarlo caffellate o, peggio, latte macchiato, benché di base si tratti proprio di questo. Eppure il dirty coffee, con la sua semplicità, ha conquistato i social: è la bevanda più gettonata al momento, virale su TikTok e super instagrammata. Diverte prepararla, piace l'effetto cromatico che si ottiene al termine del procedimento, che è di facile esecuzione, ma bisogna seguire la ricetta alla lettera con alcune accortezze.

Come nasce il dirty coffee

Il dirty coffee gode di particolare successo nei Paesi dove, più che il caffè nero tradizionale amato dagli italiani, si bevono bevande a base di caffè e latte, anche nel corso della giornata, non solo a colazione. L'origine va però ricercata in Oriente: è una bevanda molto consumata in Tahailandia e Giappone. Quest'ultimo, nello specifico, sarebbe la patria del dirty coffee, creato da Katsuyuki Tanaka del Bear Pond Espresso di Tokyo. Per accontentare una clienta, è stato lui il primo a sostituire il ghiaccio nel latte direttamente con del latte ghiacciato, su cui versare l'espresso bollente.

La ricetta del dirty coffe

Il segreto del dirty coffe, infatti, sta nell'esecuzione: il latte deve essere intero (più ricco di grassi e più denso) e molto freddo, quasi ghiacciato, mentre il caffè deve essere bollente. Il secondo va versato sul primo molto lentamente, rigorosamente in una tazzina di vetro trasparente: quest'ultima non agisce sul sapore, ma determina l'effetto wow che così tanto piace ammirare sui social! Infatti più che mescolarsi e amalgamarsi, i due liquidi restano separati per via delle differenti temperature e si ottiene quell'aspetto solo appena appena sporco che dà il nome alla bevanda. A differenza di un iced latte semplice, il dirty coffe non ha le due bevande mischiate, quindi oltre a restare otticamente separate lo sono anche al gusto, nelle due loro diverse temperature. Altra differenza è l'assenza di ghiaccio. Un consiglio quando si prepara a casa con la moka è non versare dalla macchinetta direttamente nel bicchiere, ma poggiare un cucchiaino al contrario sul bicchiere facendo in modo che il caffè scenda lentamente dai lati. Ovviamente esistono infinite personalizzazioni in base ai propri gusti: si possono aggiungere sciroppi, spezie, aromi e guarnizioni a piacere. E il gioco è fatto!

