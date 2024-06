video suggerito

Dopo il brunch arriva il brinner: è di moda fare colazione all’ora di cena La Gen Z ama a tal punto la colazione, da replicarla anche a cena: il trend, che corre veloce su TikTok, vede protagonista la brinner (breakfast+dinner). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Di video in video, sempre più persone si stanno facendo contagiare dal trend del #brinner. L'hashtag, su Tiktok, conta già oltre 100 mila post, in cui i fan della colazione (soprattutto la generazione Z) sperimentano il loro pasto preferito in un orario insolito: quello serale, della cena. Dall'unione dei relativi termini inglesi (breakfast e dinner) nasce quindi il brinner.

Che cos'è il brinner

Il cibo è quanto di più instagrammabile ci sia! Non c'è bistecca che non venga fotografata, non c'è bevanda che non finisca online, non c'è torta che non faccia il pieno di like. Tutti amano postare e condividere coi follower il momento che precede il pasto, appena un attimo prima di gustarlo; o mostrarsi alle prese con una preparazione, che sia impastare la pizza o impiattare della pasta. E ovviamente, si va alla ricerca dello scatto perfetto: posate e bicchieri ben posizionati, la giusta luce che metta in evidenza i colori. Assillati dai food influencer, alcuni ristoranti ormai hanno deciso di vietarne l'ingresso nei loro ristoranti, stanchi di vederli girare tra i tavoli intenti a fotografare menu e piatti (chiedendo spesso di consumare a titolo gratuito). Alcuni di loro si sono specializzati in colazione: i breakfast influencer. Sono i fan di cornetto e cappuccino, di pane con la marmellata, del caffè fumante oppure, sul fronte salato, di bacon con le uova oppure avocado toast.

E amano a tal punto queste preparazioni da consumarle non solo la mattina, ma anche di sera, come cena. Il trend è virale su TikTok col l'hashtag #brinner. Una sorta di brunch (lunch+breakfast), anche se quest'ultimo combina colazione e pranzo . È nato a fine dell’Ottocento quando gli studenti universitari britannici cominciarono a optare per l'abbondante colazione domenicale dopo le bevute e la baldoria del sabato sera. Quello che vediamo adesso sul social, però, non è una novità. La moda del consumare la colazione anche a cena è nata in Australia alla fine del secolo scorso, da un'idea di Bill Granger, che si accorse della richiesta che c'era nei ristoranti dei tipici piatti mattutini, ma nel corso della giornata, di pomeriggio e sera. Dall'Australia la tendenza ha preso piede in Estremo Oriente e negli Usa, ora si sta diffondendo anche in Europa e in Italia.

I rischi del brinner sulla salute

La colazione a tutte le ore è un pasto sia dolce che salato, legato anche molto alle tradizioni culinarie del posto: da quella con cornetto a cappuccino all'italiana, fino a quella giapponese con tè e zuppa o quella americana rigorosamente salata. E poi via libera a muffin, pancake, succhi di frutta, yogurt, cereali e biscotti di ogni tipo, toast, insalate, formaggi. Da un punto di vista nutrizionale non è forse la routine più salutare: colazione e cena hanno ruoli differenti nella nostra alimentazione, nella distribuzione del nostro fabbisogno energetico. E poi consumare molti cibi dolci di sera, prima di andare a dormire, rischia di peggiorare la qualità del sonno. La cena dovrebbe essere un pasto più povero, viceversa la colazione dovrebbe essere quello più ricco, per dare le energie per affrontare la giornata al meglio.