Fare tardi la sera non è più di moda: la gen Z va a dormire presto e lancia l’hashtag #earlynight Su TikTok stanno diventando virali i contenuti con l’hashtag #earlynight: la generazione Z a differenza dei millennial va a letto presto e dorme 9 ore a notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È finito il tempo dei sabati sera infiniti, trascorsi frequentando le discoteche, girando per le strade con la musica a tutto volume in auto ed entrando in un bar dopo l'altro fino allo spuntare delle prime luci dell'alba. Se per millennial (ossia i nati tra il 1980 e il 1996) fare tardi la sera era la norma (anche semplicemente rimanendo sul divano di casa incollati alla tv) per la generazione successiva non è affatto così. Sembra che la cosiddetta generazione Z sia molto più consapevole dei benefici di un lungo sonno ristoratore: non hanno intenzione di mettere a repentaglio il benessere e la salute solo per qualche ora in più a occhi aperti. Ecco perché rivendicano con orgoglio la loro abitudine ad andare a letto presto, che è diventata anche un hashtag virale sui social.

Sui social spopola l'hashtag #earlynight

"Early night" significa "a letto presto". L'hashtag è diventato virale su TikTok ed è un trend promosso dagli appartenenti alla generazione Z, ossia i nati dal 1995 al 2010. A differenza dei millennial, i più giovani hanno uno stile di vita diverso: non cercano di far tardi la sera a tutti i costi, che sia fuori casa o dentro le mura domestiche. Cercano anzi di dormire di più, per sfruttare i benefici del sonno ed essere davvero riposati e produttivi al mattino seguente. Puntano a dormire addirittura 9 ore a notte. Secondo un'analisi riportata dal New York Post, nel 2022 i ventenni hanno dormito in media 9 ore e 28 minuti a notte, un aumento dell’8% rispetto al 2010. La regola, per gli adulti, sarebbe dormirne almeno 7-8, per un sonno perfetto. Questa particolare attenzione al riposo notturno è dovuta a una differente scala di valori: oggi si presta molta più attenzione alla salute mentale, al benessere psicofisico. Nessuno è disposto a rinunciare alla salute in nome di una vita sociale frenetica e densa, fatta di impegni continui.

Parallelamente, questa tendenza va di pari passo con la decisione di ridurre il consumo di alcol, altro elemento visto come fondamentale per prendersi cura di sé. L'hashtag #earlynight sta crescendo velocemente anche su TikTok, con molti giovani che concordano sul fatto che andare a letto presto sia un toccasana. In un'intervista con il Wall Street Journal, la studentessa 19enne Emma Kraft ha ammesso di andare a letto alle 21:30: "Per me, dopo le 21:00 non succede nulla di buono" ha detto. Per questo motivo evita feste e ritrovi notturni e a suo dire, la sua scelta non è poi così eccezionale. Intorno a sé, è una tendenza generalizzata, che dunque riguarda molti coetanei, tutti intenzionati a portare avanti questo stile di vita per nulla nottambulo. Come lei anche la 25enne Madelyn Sugg: preferisce dormire piuttosto che fare il giro dei bar, dando priorità alla cura di sé e tenendo sotto controllo la FOMO (Fear of Missing Out, paura di essere tagliati fuori e perdersi qualcosa). Si aggiunge al coro anche la tiktoker Nadia (@bookishnadi): "Andare a dormire presto per me significa andare a letto tra le 9 e le 9:30, al massimo le 10. Ho 21 anni: dovrei uscire a bere, andare in discoteca con gli amici, nei bar. Ma non è il mio tipo di scena. Adoro passare le notti a casa".