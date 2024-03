Batch cooking, perché preparare i pasti per tutta la settimana è la mania social del momento Avete mai sentito parlare di batch cooking? Si tratta di una strategia culinaria che consiste nel preparare i i pranzi e le cene di tutta la settimana in anticipo: ecco per quale motivo è diventata la nuova mania social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La vita contemporanea sta diventando sempre più frenetica e non sorprende che, tra lavoro, palestra, uscite con gli amici e impegni familiari, si trascorre sempre meno tempo in cucina. Come fare per evitare di consumare solo pasti pronti o surgelati, che a lungo andare possono rivelarsi decisamente poco salutari? La soluzione è arrivata sui social, dove sta spopolando sempre di più la mania del batch cooking. In cosa consiste? Nel preparare in anticipo tutti i pranzi e le cene che verranno poi consumate in settimana: in questo modo si può seguire un’alimentazione sana ma senza rinunciare alla propria vita sociale.

Batch cooking, da strategia culinaria a trend social

Vi è mai capitato di usare Instagram o TikTok e di ritrovarvi di fronte a video di content creator che illustrano il piano alimentare scelto per l’intera settimana? A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta solo di un trend social ma di una vera e propria strategia culinaria che, vista la sua semplicità, è riuscita a diventare virale. Si chiama batch cooking e consiste nel preparare in anticipo i propri pasti, così da evitare cibi pronti, panini e surgelati. Sebbene questa piccola rivoluzione sia nata nelle cucine più esigenti, ora ha conquistato davvero tutti, promettendo semplicità e praticità a ogni “sessione”. Da dove cominciare? Dalla pianificazione dei pasti e dall’acquisto dei diversi ingredienti.

I benefici del batch cooking

Il secondo step del batch cooking è scegliere il giorno della settimana da dedicare al taglio dei prodotti e alla loro preparazione (il più gettonato è la domenica mattina, visto che si ha del tempo libero in più). A quel punto non resta che sbizzarrirsi con la fantasia e con gli abbinamenti, seguendo attentamente la cottura dei diversi cibi scelti. Si possono lasciare separati in diverse ciotole, così da poter essere riproposti in differenti abbinamenti, oppure si possono unire per avere dei piatti già pronti: in entrambi i casi il risparmio di tempo è assicurato, dato che nei giorni successivi non ci si dovrà preoccupare di pranzi e cene. È fondamentare, però, riporre tutto in contenitori ermetici per evitare che i piatti (privi di conservanti) vadano a male col passare dei giorni. Un altro importante beneficio del batch cooking? Quello economico: avendo tutto già pronto, si riducono al minimo i “fuori programma”, dai panini alle pizzette acquistate all’ultimo minuto.