Tramonto sulle guance: come realizzare il sunset blush, la romantica tendenza dell’estate Rosa, arancione, oro: sono i colori del tramonto. La tendenza del momento, virale sui social, è sfumare queste tonalità sulle guance. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Cosa c'è di più bello di un tramonto sul mare? Il cielo prende fuoco e si colora di rosso, arancione, rosa; i raggi del sole illuminano tutto d'oro e si crea uno spettacolo unico. Sui social, video dopo video, è diventata virale la tecnica del sunset blush, che si ispira proprio alle calde nuance del tramonto estivo. Il video realizzato da Alissa Janay è uno dei più visti e copiati, su TikTok: ha totalizzato in poche settimane oltre 9 milioni di visualizzazioni.

Come scegliere e applicare il blush

Il blush è uno dei prodotti più amati dalle beauty influencer e dalle make-up addicted. È quello che garantisce delle guance ledicatamente arrossate, messe in risalto come se fossero baciate dal sole. Il suo colore va abbinato a quello dell'incarnato: rosa pastello, corallo delicato e pesca su pelle chiara, malva su pelle media, fucsia e arancio su pelle scura. Va applicato all'altezza dell'angolo esterno dell'occhio, ma in realtà anche l'applicazione andrebbe ben calibrata a seconda della forma del viso.

L'applicazione del blush

Su viso rotondo, per esempio, applicato un po' più in alto aiutare a dare un effetto più liftato. Viceversa, su viso quadrato è meglio concentrare il prodotto sulla sommità degli zigomi, per ammorbidirli. E ancora: il blush su viso ovale applicato sulle guance aiuta a dare un po' più di ampiezza. Quello che va evitato è il cosiddetto "effetto Heidi": è essenziale sfumate bene il blush con un pennello apposito. Proprio la sfumatura è la parte essenziale nella tecnica del sunset blush.

L'aggiunta dell'illuminante

Che cos'è il sunset blush

Il sunset blush è una tecnica di applicazione del blush. Per ottenere questo effetto serve combinare due diverse tonalità di prodotto: uno rosato e uno aranciato. L'ideale è utilizzare un prodotto liquido, prelevandone poche gocce da applicare sulle guance. I due colori vanno mescolati e sfumati con un pennello specifico, quello da sfumatura, che garantisce una stesura perfetta, armonizzando bene le nuance d evitando stacchi netti tra l'uno e l'altro.

La fase di sfumatura

Può essere utile anche una spugnetta, per tamponare bene. Una volta amalgamati, il tocco finale viene dato dall'illuminante, preferibilmente di un bel color oro caldo, estremamente luminoso, che dà quel tocco speciale in più nella parte più alta dello zigomo, appena sotto l'occhio, per uno sguardo accattivante.

Il risultato finale

Il bronzer dà un effetto più strong al tutto e, per scolpire il viso ancora di più, si può procedere anche con un contouring, che vada a giocare di luci e ombre strategiche sul viso, evidenziando i lineamenti. Il look estivo per eccellenza si può infine completare con un velo di gloss sulle labbra, eyeliner per un occhio felino e abbondante mascara. Impossibile passare inosservati.

