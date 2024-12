video suggerito

Fluffy Coke, l’ossessione (dannosa) del momento è mescolare Coca Cola e marshmallow Sui social spopola la bevanda soffice e schiumosa che si ottiene mescolando Coca Cola e marshmallow: ma è una bibita nociva dal punto di vista nutrizionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Difficile risalire all'inventore di questa bevanda che sta spopolando sui social: e video dopo video è diventata virale. Si tratta della Fluffy Coke: è una versione speciale della normale Coca Cola, perché prevede l'aggiunta di marshmallow. La combo dà vita a una bibita soffice e schiumosa che ha fatto innamorare tutti coloro che hanno sperimentato la curiosa ricetta: ad oggi si contano oltre 20,7 milioni di post e ricerche solo su TikTok.

Come si prepara la Fluffy Coke

La Fluffy Coke è una combinazione di crema spalmabile bianca a base di marshmallow e Coca Cola, ma si può utilizzare qualsiasi bibita gassata. Prepararla è molto semplice e sui social tantissimi utenti hanno proposto la loro versione, per assaggiare la bevanda del momento, che ha conquistato i social. Il primo step consiste nello spalmare l'interno della tazza o del bicchiere (meglio se alto e trasparente) uno strato abbondante di marshmallow cremoso. Poi si aggiunge ghiaccio a volontà e si conclude riempiendo di Coca Cola. Il gioco è fatto. La bevanda ha fatto il giro del web e ormai non si contano più, i fan. Anche se qualcuno ha fatto notare, come effetto collaterale, la perdita del caratteristico sapore frizzantino della bevanda, perché le bollicine vengono "rovinate". In realtà questo è l'ultimo dei problemi: è immediato capire quanta concentrazione di zuccheri ci sia, in un prodotto del genere. Non a caso qualcuno l'ha definito "diabete in tazza" da cui stare alla larga. Basti pensare che la lattina di Coca Cola da 330 ml contiene 35 grammi di zucchero, ben 7-8 cucchiaini. La quantità aumenta a dismisura col marshmallow, i quali non sono altro che caramelle "spugnose" a base di zucchero e gelatina animale.

Perché è una bevanda pericolosa

La famosa dietologa delle celebrità, la nutrizionista Kim Shapira, ha detto a Delish che la Fluffy Coke potrebbe essere uno sgarro ammesso, una volta ogni tanto. Come sempre, il problema si presenta nel momento in cui diventa un'abitudine, piuttosto che l'eccezione alla regola. Il consumo di questa bevanda, infatti, è nocivo data l'elevatissima quantità di zuccheri. "Sono per la moderazione. Ti farà sentire stanco, probabilmente nauseato – ha spiegato – Può anche causare carie e disturbare il benessere generale".

