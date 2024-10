Perché su TikTok spopolano le bevande elettrolitiche (usate al posto dell’acqua)

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Su TikTok nascono ogni giorno nuove mode e manie e cambiano con una velocità così impressionante che non sempre è facile rimanere al passo con i tempi. Che si tratti di beauty, travel o fashion, non importa, a dettare legge nel settore sono i rappresentanti della Gen Z, protagonisti indiscussi dei tutorial più o meno utili che circolano sul web. Qual è la loro nuova ossessione? Le bevande elettrolitiche, diventate così popolari nei video e nei reel social che sembrano quasi essere destinate a sostituire l'acqua: ecco quali sono i pro e i contro di questa mania che ha conquistato i giovanissimi.

La Gen Z è ossessionata dalle bevande elettrolitiche

Collagene, latte d'avena, succo verde e brodo di ossa: queste sono solo alcuni degli elisir dai presunti benefici "miracolosi" proposti dall'industria healthy e amati dai giovanissimi. A spopolare su TikTok da qualche tempo a questa parte sono però soprattutto le bevande elettrolitiche, meglio note come sport drink, ovvero delle soluzioni a base di minerali pensate per rifornire all'organismo i nutrienti e i liquidi persi durante l'attività fisica. La cosa che in pochi sanno i rappresentanti della Gen Z ne sono diventati letteralmente ossessionati, tanto da realizzare video per condividere le loro ricette, i loro marchi preferiti e i loro consigli per una corretta idratazione del corpo. All'origine di questa mania c'è la convinzione che la semplice acqua non sia più sufficiente per idratarsi, peccato solo che questa visione non corrisponda alla realtà.

Quando vanno usate davvero le bevande elettrolitiche

Solitamente riservati ai maratoneti, agli sportivi o a chi soffre di disturbi allo stomaco, gli elettroliti sono l'ideale per reintegrare i minerali persi a causa del sudore, dell'attività fisica o di qualche malattie. Contengono sali e minerali come sodio, potassio, cloruro e bicarbonato e riescono ad aumentare la resistenza, a ritardare la fatica, a controllare la glicemia e a migliorare le performance sportive. È bene sapere, però, che non sono necessari quando non si pratica attività fisica prolungata e quando non si vive in un ambiente particolarmente caldo (che causa perdita di liquidi). In situazioni normali, infatti, basta l'acqua per rimanere idratati (a dispetto di quanto dichiarato dai TikToker). Le bevande elettrolitiche, inoltre, non sono sostitutivi di un'alimentazione sana, anzi, prima di assumerli sarebbe bene consultarsi con il proprio medico per escludere controindicazioni.

