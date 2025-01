video suggerito

Bere acqua frizzante fa dimagrire? Quali sono i reali effetti sulla dieta Che effetti ha l'acqua frizzare sul peso corporeo? Esistono diverse teorie sulla questione ma ora sembra essere arrivata quella definitiva.

A cura di Valeria Paglionico

Bevete regolarmente acqua frizzante ma non sapete quali sono i suoi effetti sulla dieta? Spulciando il web, si scopre che esistono diverse teorie sulla questione. Sui social, ad esempio, spopola la teoria secondo cui favorisca l'aumento di peso, stimolando l'appetito con la produzione di grelina, l'ormone della fame. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta solo di una trovata virale senza fondamento, questa ipotesi è legata a uno studio del 2017, che però è stato condotto solo su 20 persone (e mai replicato). Successivamente altri scienziati hanno sostenuto che l'acqua gasata, aumentando la sensazione di sazietà, stimolasse il metabolismo, aiutando il corpo a bruciare i grassi. Ora, però, è arrivata la terza teoria sulla questione: ecco cosa ha rivelato.

Cosa succede quando si beve acqua frizzante

Secondo uno studio condotto di recente da Akira Takahashi, medico presso il centro di dialisi del Tesseikai Neurosurgical Hospital di Shijonawate, in Giappone, l'acqua gassata non avrebbe effetti sul senso di sazietà o sul metabolismo ma, nonostante ciò, riesce davvero a favorire la perdita di peso quando si segue una dieta. Il motivo? Abbasserebbe i livelli di glucosio nel sangue, mantenendo il valore della glicemia stabile, così che il corpo riesca a bruciare i grassi con regolarità, trasformandoli in energia. "Quando si consuma acqua gassata, la CO2 viene assorbita nei vasi sanguigni dello stomaco, mantenendo così l'equilibrio del pH. Questa conversione fa sì che i globuli rossi diventino più alcalini e questa maggiore alcalinità accelera il consumo di glucosio", ha spiegato l'autore della ricerca.

Perché l'acqua gassata non basta per perdere peso

Tutti coloro che hanno sperato che la semplice acqua frizzante fosse la soluzione ideale per dire addio ai chili di troppo dovranno disilludersi: la quantità di glucosio bruciata da questo processo corporeo non è sufficiente per un dimagrimento significativo. L'anidride carbonica presente nell'acqua gassata abbassa solo temporaneamente i livelli di zucchero nel sangue, consumando un leggerissimo numero di calorie. Da evitare, invece, sono le bevande gassate zuccherate, il cui effetto sulla linea sarebbe assolutamente negativo. Una dieta bilanciata e un'attività fisica regolare continuano dunque a rimanere le uniche due cose essenziali da fare per gestire il proprio peso.