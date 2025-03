video suggerito

Perché quando sei a dieta non dovresti mai sostituire lo zucchero col dolcificante Quando siete a dieta utilizzare regolarmente i dolcificanti? Ecco per quale motivo sarebbe preferibile continuare a usare gli zuccheri naturali. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In quanti quando sono a dieta consumano regolarmente bevande dietetiche e alimenti ipocalorici? La verità è che probabilmente non si tratta della scelta giusta. Sebbene convenzionalmente lo zucchero venga considerato il nemico numero 1 della perdita di peso, anche i dolcificanti, ovvero i prodotti che vengono utilizzati in sua sostituzione, nascondo dei rischi. A darne l'ennesima prova è stato un recente studio, secondo il quale i dolcificanti non farebbero altro che aumentare il senso di fame, finendo per mettere a rischio gli eventuali risultati raggiunti con un regime alimentare sano.

Gli effetti dei dolcificanti sull'appetito

A maggio 2023 l'Organizzazione mondiale della sanità ha emesso un avviso in cui ha consigliato di non utilizzare sostituti dello zucchero per perdere peso ma solo di recente uno studio è andato più in profondità sulla questione, rivelando il motivo per cui usare i dolcificanti potrebbe essere addirittura controproducente. Invece di inviare al cervello un segnale per mangiare meno, il sucralosio stimolerebbe l'aumento dell'appetito, soprattutto se consumato nelle bevande. "Il sucralosio attiva l'area del cervello che regola la fame e questa attivazione è collegata a maggiori livelli di fame", ha affermato l'autrice principale dello studio, la dott.ssa Katie Page del Diabetes and Obesity Research Institute.

Perché i dolcificanti interferiscono col senso di sazietà

La ricerca ha esaminato anche gli effetti di altri dolcificanti artificiali popolari come l'aspartame , l'acesulfame-K e la saccarina sodica e i risultati sono stati chiari: tutti interferiscono con la normale regolazione dell’appetito, tanto che potrebbero avere effetti negativi sia sul controllo del peso che sulla salute. Tutte le cellule del corpo hanno bisogno di glucosio per produrre energia. Il cervello non fa eccezione e risponde agli zuccheri naturali come il glucosio (presente anche in frutta e verdura). I dolcificanti artificiali, invece, "confondono il cervello", inviandogli un segnale ma senza fornirgli le calorie necessarie per stimolare il senso di sazietà. A quel punto dunque, il cervello potrebbe dire al corpo di mangiare di più per produrre energia: questo è il motivo per cui sarebbe bene continuare a usare lo zucchero naturale ma in quantità ridotte anche quando si è a dieta.