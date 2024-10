Il latte aromatizzato alla fragola conquista tutti: perché la bevanda tradizionale giapponese spopola nei bar

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Il matcha latte sembra essersi conquistato, negli ultimi anni, un posto speciale come bevanda più glamour, perlomeno sui social media. Sarà per il suo color verde salvia, ma questa combo di tè matcha e latte è entrata a far parte delle colazioni più fancy anche in Italia. E se a insidiare il dominio del matcha latte arrivasse il latte di fragola?

Il latte alla fragola, il primo latte aromatizzato

Il latte alla fragola è una bevanda tipica soprattutto in Giappone e in Corea: nel corso del Novecento la bevanda gusto fragola veniva servita nelle mense scolastiche: il latte alla fragola è stato uno dei primi esempi di latte aromatizzato, ben prima che arrivassero i coloranti. Nesquik introduceva la polvere di fragola nel latte intorno al 1960 e l'azienda coreana Binggrae aggiunse il latte alla fragola alla sua linea subito dopo il debutto del gusto banana nel 1974. Nonostante la combinazione latte e cioccolato sia ancora la più diffusa, negli Stati Uniti il latte alla fragola, soprattutto homemade oppure prodotto nei bar, è sempre più cercato e ambito. Su TikTok la ricetta tradizionale d'ispirazione coreana dello strawberry milk è finita al centro di infiniti video di ricette e tutorial

Come nasce il latte alla fragola: storia di una ricetta semplice

In Giappone, negli anni Sessanta, la coltivazione nelle serre delle fragole ha aumentato la produzione da un lato, ma ha prodotto anche delle fragole molto aspre, spingendo la popolazione a schiacciarle e consumarle nel latte e zuccherandole. Sempre nello stesso decennio nascono le caramelle al gusto di Ichigo latte, il tanto amato latte alla fragola. "Il latte alla fragola è una parte importante della cultura alimentare giapponese: una combinazione di sapori classica che non passa mai di moda in Giappone", rivela Namiko Hirasawa Chen blogger di ricette giapponesi a Yokohama. Ancora oggi in Giappone tantissime persone continuano a bere il latte alla fragola, preparandolo come si faceva allora, con cucchiai ad hoc. L'importanza del latte alla fragola nella cultura Giapponese ha influenzato la popolazione di origine nipponica che vive alle Hawaii, contribuendo alla diffusione della bevanda anche nel resto degli Stati Uniti: qui, oggi, il latte alla fragola è un gusto comune quasi quanto il matcha nei bar e nei negozi. Prepariamoci, quindi, al grande momento dello strawberry milk.