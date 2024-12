video suggerito

Dov’è stato girato Squid Game 2: le location della serie Netflix Il 26 dicembre 2024 è uscita su Netflix la seconda stagione di “Squid Game”, la serie sudcoreana che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo: scopriamo dov’è stata girata Squid Game 2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Squid Game 2

È sicuramente una delle serie più attese dell'anno e non ha mancato di far discutere. Lo scorso 26 dicembre è uscita su Netflix Squid Game 2, la seconda stagione dell'acclamata serie sudcoreana diretta e ideata da Hwang Dong-hyuk. Ispirata al gioco del calamaro, celebre gioco per i più piccoli diffuso in Corea del Sud, in Squid Game centinaia di persone rischiano la vita pur di ottenere una vincita cospicua in denaro. La seconda stagione vede Gi-hun, il protagonista, entrare in contatto con il Front Man per poter rientrare nel gioco e capire chi è che muove le fila dietro questo sistema. Scopriamo dov'è stato girato Squid Game 2.

I luoghi di Squid Game 2

La seconda stagione di Squid Game è ambientata, come per la prima stagione, in un'isola lontana dalla costa coreana. L'isola scelta per l'ambientazione è Seongapdo, una località privata nota per la sua natura selvaggia e incontaminata che lo rende un posto isolato e quasi distopico. Il luogo dove si svolgono i giochi, però, esiste realmente: questi, infatti, sono ambientati a Daejeon, la capitale della provincia coreana di Chungcheong in Corea del Sud. Oltre alla location principale, tante scene sono state girate in uno studio di registrazione, lo Studio Cube in Corea del Sud. Come nella prima stagione torna la scalinata rosa che era girata moltissimo sui social dopo l'uscita della prima stagione. Quella scala di 9 metri di angoli appuntiti ha un obiettivo, quello di creare spaesamento e confusione.

Il poster di Squid Game 2

Tra le location anche la stazione di Seoul in Corea del Sud

Tra gli altri luoghi che si vedono nella seconda stagione c'è sicuramente la stazione Hangangjin e Oksu di Seoul in Corea del Sud. Questi sono i luoghi che frequenta Gi-Hun per rintracciare il Front Man in un ambiente metropolitano e perfetto per la situazione degli imminenti giochi. Tra le location che troviamo nella seconda stagione c'è anche il quartiere di Mapo-gu, che è un distretto di Seoul. Qui è stata girata una scena di festa in maschera dove Gi Hun e il suo gruppo cercano di braccare il Front Man: l'inseguimento, poi, raggiunge il suo climax sull'incredibile Ponte Seogang. Questo ponte a sei corsie collega i distretti di Mapo e di Yeongdeungpo e sovrasta il fiume Han.

Il Ponte di Seogang