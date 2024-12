video suggerito

Squid Game 2: cast, trama e dove vedere le puntate del sequel della serie Netflix Su Netflix dal 26 dicembre è arrivata la seconda stagione di Squid Game. Gi-hun, mosso dalla sete di vendetta, rientra nel gioco crudele e mortale: in sette episodi riuscirà a compiere il suo obiettivo? Trama, cast e cosa sappiamo sulla terza stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

È arrivata su Netflix la seconda stagione di Squid Game ieri, giovedì 26 dicembre 2024. La serie coreana scritta, diretta e ideata da Hwang Dong-Hyuk e distribuita in tutto il mondo dalla piattaforma streaming, vede il ritorno di Gi-hun (Lee Jung-jae) ai giochi. Dopo aver vinto il concorso nella prima stagione, il concorrente – unico sopravvissuto – ha deciso di rientrare in gioco nel tentativo di scoprire da chi è manovrata la sfida contro la sopravvivenza dopo la morte di Oh Il-nam e di eliminarlo. Nel cast della nuova stagione In-ho, interpretato da Lee Byung-hun, e l'agente di polizia infiltrato Jun-ho (interpretato da Wi Ha-jun). Il finale di Squid Game 2 porrebbe le basi per un continuo della storia: la terza stagione, quindi, dovrebbe essere sicura.

Il cast di Squid Game 2: attori e nuovi personaggi

Squid Game 2 vede nuovi 456 giocatori pronti a sfidarsi nel tentativo di sopravvivere. Nel cast della nuova stagione della serie coreana ancora Gi-hun, il giocatore 456, interpretato da Lee Jung-jae. Poi ancora Lee Byung-hun, Wi Ha-jun, Gong Yoo, Park Gyu-young, Jun Suk-ho e Oh Dal-su, Lee Seo-hwan, Yim Si-wan, Jo Yu-ri e Kang Ha-neul. Tra i protagonisti anche Park Sung-hoon, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Yang Dong-geun e Kang Ae-sim.

Lee Jung-jae, Squid Game 2

La trama di Squid Game 2: cosa succede nel sequel della serie Netflix

Novità e nuove regole aprono le porte al gioco della seconda stagione di Squid Game per i 456 giocatori. Nei nuovi 7 episodi, già disponibili su Netflix, Gi-hun decide di fare dietro front in aeroporto, mosso dalla sete di vendetta e dalla voglia di porre fine ai giochi crudeli che spezzano vite con grande facilità. Riesce così a procurarsi un invito e a entrare nella sfida contro la sopravvivenza.

Dove vedere le puntate di Squid Game 2 in streaming: quanti episodi ci sono

Sono sette gli episodi della seconda stagione di Squid Game. Tutti sono già disponibili per la visione sulla piattaforma streaming Netflix che l'ha distribuita in tutto il mondo.

Squid Game 3 ci sarà? Cosa sappiamo sulla terza stagione

Il finale della seconda stagione apre a un nuovo capitolo della serie coreana di successo. HollywoodReporter.com che ha intervistato l'ideatore e regista, ha fatto sapere che lo scontro tra Gi-hun e Front Man "si concluderà con una terza stagione nel 2025".