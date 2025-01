video suggerito

Squid Game 3, come si chiama la nuova bambola assassina e quando esce: presto nel 2025 Squid Game 3 è stato già annunciato grazie ai numeri impressionanti della seconda stagione. Svelato il nome della nuova bambola, ma non il suo significato, il canale Youtube di Netflix Corea ha anche erroneamente pubblicato la data d’uscita della prossima stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dall'Argentina al Venezuela, dall'Austria all'Ucraina passando per l'Italia, dall'Egitto al Sudafrica e dal Bangladesh al Vietnam, Squid Game 2 è la prima serie tv vista su Netflix ovunque. Un successo enorme. Netflix riassume così i numeri: prima serie più vista in 92 paesi nel weekend e 68 milioni di visualizzazioni nell'ultimo weekend. Numeri destinati a salire. La previsione, infatti, è che Squid Game 2 possa riuscire a replicare, se non addirittura a superare, i dati della prima stagione, che superò 256 milioni di visualizzazioni nei primi tre mesi di presenza sulla piattaforma. La terza stagione di Squid Game arriverà nel 2025.

La conferma della terza stagione e il nome della nuova bambola

Grazie a questi numeri era abbastanza ovvio che Netflix triplicasse gli sforzi: Squid Game 3, infatti, è stata già annunciata. Nel poster ufficiale c'è il riferimento alla nuova bambola al maschile e il suo nome è Chul-su (quello della bambola originale è invece Young-hee). La nuova bambola, presente nella scena post-credit, farà parte di un nuovo gioco come confermato dal creatore della serie, Hwang Dong-hyuk. La bambola, al pari di quella di Young-hee, fa parte del folklore coreano: entrambe vengono presentate sempre in coppia, una sorta di Jack and Jill americani.

Le voci assurde sulla presenza di Leonardo DiCaprio in Squid Game 3

Da giorni, invece, non fa altro che rimbalzare in tutte le testate, internazionali e non, la notizia che Leonardo DiCaprio avrebbe già girato delle scene in segreto negli Stati Uniti e che farebbe parte della terza stagione di Squid Game. Secondo i rumor, l'attore interpreterebbe se stesso come VIP del gioco, uno dei finanziatori della folle lotteria. Netflix ha confermato la grande passione di Leonardo DiCaprio per Squid Game, ma ha anche categoricamente smentito la partecipazione dell'attore alla terza stagione. C'è una strada ancora aperta, però, ed è quella che porterebbe allo spin-off che sarà firmato da David Fincher, Squid Game: America. Ecco, questo Netflix non lo ha specificato. Il gossip, così come il successo di Squid Game, continua.

Quando esce Squid Game 3: l'uscita è prevista giugno 2025

La data non è stata resa ufficiale, ma c'è stato un errore da parte del canale Youtube Netflix Corea. Nel video che mostra il teaser, c'era scritta la data del 27 giugno 2025. Un refuso che è stato subito cancellato. I fan della serie possono finalmente iniziare il conto ala rovescia: arriveranno presto nuovi giochi mortali e nuovi intrighi.