video suggerito

Squid Game 2, c’è un errore nell’ultimo episodio della seconda stagione: di cosa si tratta e dove è I fan più attenti di Squid Game 2 hanno notato un piccolo errore commesso dagli autori durante l’ultimo episodio della seconda stagione, disponibile su Netflix dallo scorso 26 dicembre. Proprio nella scena della ‘rivolta’, in cui i concorrenti sparano alle guardie nel dormitorio, viene in quadrato per qualche breve istante un cameraman che effettua le riprese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Squid Game 2 è disponibile su Netflix dal 26 dicembre. Un ritorno tanto atteso dai fan dopo il grande successo della prima stagione, che ha infranto ogni record sulla piattaforma. E così sembra essere anche per il sequel, che nei primi quattro giorni dall'uscita ha raggiunto 68milioni di visualizzazioni. Anche nelle grandi produzioni, però, possono esserci degli errori. I fan più attenti ne hanno infatti notato uno commesso dagli autori, che è stato commentato sui social e ha suscitato ilarità.

L'errore in Squid Game 2: di cosa si tratta

Guardando l'ultimo episodio, i fan più attenti hanno notato un piccolo errore commesso dagli autori, proprio in uno dei momenti cruciali della stagione. Nella scena della ‘rivolta', in cui alcuni concorrenti sparano alle guardie per provare a fermare il gioco e raggiungere gli organizzatori, c'è un breve momento in cui si vede il cameraman che effettua le riprese, nascosto tra i letti del dormitorio e intento a riprendere una delle guardie che cerca di rispondere agli spari dei giocatori.

Come finisce la seconda stagione e quando esce Squid Game 3

Squid Game 2 non giunge a un vero finale, anzi, dopo i sette episodi l'impresa di Seon Gi-hun di raggiungere gli organizzatori del gioco è entrata nel vivo. Senza aver ancora scoperto che il giocatore 001 è in realtà colui che sta cercando e perso il suo più caro alleato, il protagonista (il numero 456) viene catturato dalle guardie e al stagione si chiude così. Ancora in bilico il destino della squadra di ricerca guidata dall'ex poliziotto Gong Yoo, così come il destino del resto dei concorrenti. Stando a un piccolo spoiler diffuso per errore dal canale Youtube Netflix Corea (poi subito rimosso), pare che i fan dovranno attendere solo qualche mese prima di sapere come continuerà la storia: la data di Squid Game 3 è il 27 giugno 2025.