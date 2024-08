Quando esce Squid Game 2 su Netflix: la data di uscita e il cast della serie

video suggerito

È stata annunciata l'uscita del secondo capitolo di Squid Game. "Mi chiedo come vi sentirete anche voi a tornare in Squid Game dopo tre anni" ha scritto il regista e creatore della serie in una lettera condivisa sull'account Instagram di Netflix. Nel cast della seconda stagione di Squid Game ritroveremo Lee Jung-jae, Lee Byung-hun e Wi Ha-jun ma anche nuovi personaggi. Nelle scorse ore la piattaforma streaming ha anche confermato la serie sudcoreana per una terza ed ultima stagione, prevista per il 2025.

Quando esce Squid Game 2: il trailer con le nuove puntate

Squid Game 2 uscirà il 26 dicembre 2024 su Netflix. L'annuncio è arrivato tramite un video che, cavalcando l'onda dell'atmosfera dell'Olimpiadi, mostra una pista in cui al posto degli atleti ci sono i concorrenti in tuta verde del gioco sudcoreano. Sugli spalti, a visionare la situazione, gli uomini in tuta rossa e il personaggio di FrontMan che chiede: "Sono passati tre anni, sei pronto a giocare di nuovo?"

Il cast di Squid Game 2: attori e nuovi personaggi

Nel cast della seconda stagione di Squid Game, ritroveremo Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun nei panni del detective Hwang Jun-ho e Gong Yoo, il Reclutatore. Si aggiungono però nuovi giocatori, interpretati da Yim Si-wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-hoon e Yang Dong-geun oltre a Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung -hyun, Roh Jae-won e Won Ji-an.

La lettera del regista per annunciare l'uscita: "Il vero gioco comincia"

Nel post condiviso sulla pagina Netflix in cui si annunciava l'arrivo della seconda stagione di Squid Game c'è una lettera del regista. Il creatore e produttore della serie, scrive:

Sono passati quasi tre anni da quando la Stagione 1 ha avuto un'incredibile risposta in tutto il mondo e si sono verificati molti eventi inimmaginabili. Il primo giorno in cui abbiamo iniziato a girare la Stagione 2, ricordo di aver pensato, ‘Wow, non posso credere di essere tornato nel mondo di Squid Game’. Sembrava quasi surreale. Mi chiedo come vi sentirete anche voi a tornare in Squid Game dopo tre anni. Seong Gi-hun che ha giurato vendetta alla fine della Stagione 1 torna e si unisce di nuovo al gioco. Riuscirà a ottenere la sua vendetta?Front Man non sembra essere un avversario facile nemmeno questa volta. Il feroce scontro tra i loro due mondi continuerà nel finale della serie con la Stagione 3, che sarà presentata l’anno prossimo. Sono emozionato di vedere che il seme che è stato piantato nella creazione di un nuovo Squid Game stia crescendo e stia dando i suoi frutti fino alla fine di questa storia. Faremo del nostro meglio per assicurarci di offrirvi un altro giro emozionante.

Grazie come sempre, ci vediamo presto