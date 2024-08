video suggerito

The Bear 3 in streaming su Disney+: a che ora esce la terza stagione con le nuove puntate Da mercoledì 14 agosto su Disney + sarà disponibile la terza stagione di The Bear. I dieci nuovi episodi con Jeremy Allen White nel ruolo di Carmy Berzatto, arrivano ad un anno di distanza dal secondo capitolo della serie, mentre in America sono già usciti lo scorso 27 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

In foto Jeremy Allen White e Ayo Edebiri

Da mercoledì 14 agosto sarà disponibile su Disney + in streaming la terza stagione di The Bear, la serie con protagonista Jeremy Allen White nei panni dello chef Carmy Berzatto, che torna con i nuovi attesissimi episodi, già distribuiti su Hulu negli Stati Uniti dal 27 giugno. È già trascorso un anno, infatti, da quando è stato diffuso il secondo capitolo della serie, che intanto ha ricevuto diversi prestigiosi premi come l'Emmy Awards, attestandosi come uno dei titoli più apprezzati e innovativi dell'anno. Torneranno, ovviamente, tutti i personaggi principali come Ayo Edebiri, che interpreta la caparbia e determinata chef Sydney Adamu ed Ebon Moss-Bachrach con il suo Richie Jerimovich, il cugino scapestrato di Carmy.

Quando esce la terza stagione di The Bear in streaming

La terza stagione di The Bear, quindi, uscirà domani 14 agosto sarà disponibile su Disney + con i nuovi dieci episodi in cui i protagonisti porteranno avanti i loro filoni narrativi, contribuendo a creare quella che in gergo si è soliti chiamare dramedy, con momenti particolarmente intensi e drammatici e altri, invece, in cui non mancheranno risate e spensieratezza.

In foto Carmy Berzatto e Syd Adumu, ovvero Jeremy Allen White e Ayo Edebiri

Le anticipazioni di The bear 3, di cosa parla la nuova stagione

La nuova stagione di The Bear ruota interamente attorno all'apertura del ristorante gestito da Carmy e Syd. I due, ormai, sono diventati soci e cercano di far funzionare le cose, sottoponendosi a tensioni, scontri e perfezionismo all'ennesima potenza. Berzatto vorrebbe conquistare una stella Michelin e per farlo deve fare in modo che tutto, all'interno del suo locale, non abbia nemmeno una sbavatura, sia impeccabile, rinunciando anche all'amore. "Le ho detto che non ho tempo da perdere" si sente dire nel trailer della terza stagione, ma l'amore con Claire, potrebbe non essere destinato a chiudersi per sempre. Intanto ogni membro del ristorante porta avanti una propria battaglia personale e cerca di seguire le direttive dello chef Carmy, non senza polemiche e incomprensioni che, come accaduto nelle stagioni precedenti, alzeranno la tensione.

