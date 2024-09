video suggerito

Dov’è stato girato Tutto chiede salvezza 2: il vero ospedale e le location della serie Netflix “Tutto chiede salvezza 2” esce il 26 settembre su Netflix: la seconda stagione della serie con Federico Cesari e Fotinì Peluso torna a seguire le vicende di Daniele, che tornerà nell’ospedale in veste di infermiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federico Cesari e Filippo Nigro in "Tutto chiede salvezza 2"

Il 26 settembre 2024 esce su Netflix Tutto chiede salvezza 2, seconda stagione della serie amatissima con Federico Cesari, Fotinì Peluso, Filippo Nigro e tanti altri. In questo nuovo capitolo della serie il cast sarà completato anche da Drusilla Foer che interpreta Matilde e Valentina Romani che interpretac Angelica. Le 5 puntate, che coprono un arco temporale di 5 settimane, seguono di nuovo le avventure di Daniele (Cesari) e di Nina (Peluso), oggi genitori della piccola Maria. Daniele si prepara a tornare dentro la "nave dei pazzi", l'ospedale psichiatrico di Anzio, a pochi chilometri da Roma, in cui è stato ricoverato per un TSO e che stavolta lo vedrà entrare in qualità di tirocinante infermiere. Scopriamo dov'è stata girata la serie.

L'ospedale di Tutto chiede salvezza esiste e si trova ad Anzio

La storia raccontata nella prima stagione Tutto chiede salvezza è quella autobiografica raccontata dallo scrittore Daniele Mencarelli nel libro omonimo che gli è valso il Premio Strega Giovani 2020. I 5 episodi della seconda stagione, invece, non sono tratti dal libro, la cui vicenda si era conclusa nella prima stagione. Le nuove vicende di Daniele e Nina sono frutto della sceneggiatura scritta da Francesco Bruni, Francesco Cenni, Daniela Gambaro e dallo stesso Daniele Mencarelli.

L'ingresso dell'Ospedale di Tutto chiede salvezza

L'ospedale in cui Daniele e gli altri pazienti erano ricoverati nella prima stagione esiste davvero. La struttura sanitaria, che torna protagonista anche nella seconda stagione, è in realtà l'Ospedale Militare Lungodegenza di Anzio – Policlinico Militare. Di proprietà della Difesa di Stato, l'edificio è stato costruito tra il 1930 e il 1933 da Florestano Di Fausto, architetto attivo soprattutto durante i primi decenni del Novecento. L'ospedale, come tante delle opere di quel periodo, è un esempio di architettura razionalista e si trova a pochi metri dal litorale di Anzio. Composto da 38 fabbricati, l'ospedale è stato inaugurato nel 1934 dal generale Baistrocchi e si estende su 15 ettari. Tra l'ospedale e il mare è stato costruito anche il faro, che vediamo spesso anche in Tutto chiede salvezza dalle finestre della struttura.

L'Ospedale Militare Lungodegenza di Anzio

Le location della seconda stagione della serie a Roma

Il faro è il simbolo per eccellenza di ogni località marittima e il litorale di Anzio non fa eccezione: papa Pio IX ha lasciato la struttura alla comunità locale. Le riprese della seconda stagione, iniziate a fine agosto del 2023, si sono svolte perlopiù a Roma e dovrebbero aver coinvolto anche la piscina olimpionica del Kursaal Village di Ostia, location che ha ospitato la scena finale della serie. Il celebre ovale rosso costruito negli anni Cinquanta è stato realizzato dall'architetto Attilio Lapadula e la supervisione dell'ingegnere Pier Luigi Nervi.

Un'immagine di Tutto chiede salvezza 2