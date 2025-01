Squid Game 2, i significati nascosti: dai numeri sulle tute ai i simboli sulle maschere

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Una delle serie televisive Netflix di maggior successo degli ultimi anni, è tornata sulla piattaforma con la seconda attesissima stagione. Si tratta dello show sudcoreano Squid Game. Nella prima parte avevamo visto i protagonisti rischiare la propria vita in un gioco di sopravvivenza, pur di accaparrarsi la grossa somma di denaro messa in palio per un solo vincitore. La seconda parte si concentra sui fatti successivi alla vittoria del crudele e sanguinoso gioco da parte di uno dei personaggi. I costumi sono una parte fondamentale della serie e nascondono dei significati, ben studiati dalla costumista.

Le tute di Squid Game 2: il significato dei numeri e dei colori

Il costumista di Squid Game 2 ha accuratamente disegnato i costumi, nascondendo al loro interno dei significati specifici, dei riferimenti. Nello show, i concorrenti non indossano divise militari o tristi uniformi, bensì delle tute verde acqua. Si rifanno all'abbigliamento sportivo degli anni Settanta, noto come trainingbok. La nuance è il risultato di due tonalità: il blu associato alla calma e il verde associato al cambiamento. Rappresenta la complessità dello stato d'animo dei personaggi.

Squid Game 2

Il colore dei soldati è invece un rosa acceso. Questa forte opposizione cromatica serve a ridurre il senso di individualità ed enfatizzare la differenza tra i due gruppi, giocando col contrasto cromatico. Tra l'altro, il rosa acceso è di per sé un colore molto energico, ma è una tonalità che richiama anche la sensibilità e la dolcezza, qualità che le guardie certamente non hanno.

In comune i giocatori hanno anche le magliette bianche e le scarpe da ginnastica bianche: l'unica cosa che li differenzia l'uno dall'altro sono i numeri assegnati loro, che portano sul petto. Questo serve a spogliare tutti della loro identità, della loro dignità umana: non sono più persone. Per lo stesso motivo, le guardie con le tute rosa indossano delle maschere, che camuffano le loro vere identità.

Il creatore dello show ha rivelato:

All'inizio volevo un completo da boy scout, ma metteva troppo in risalto le forme degli uomini. Non li faceva sembrare delle formiche in una colonia di formiche. Dovevano coprire tutto il corpo. E l'opzione migliore per tenerli anonimi era una tuta. Con anche una felpa con cappuccio, per coprire il viso.

Cosa significano cerchio, triangolo, quadrato

I cerchi, triangoli e quadrati che identificano le tute dei soldati indicano una gerarchia: il quadrato è a capo dei triangoli che a loro volta sono a capo dei cerchi. Potrebbero rappresentare i pulsanti di un controller della Playstation, quindi un riferimento al mondo del gioco, ma sono anche le lettere dell'alfabeto coreano. I cerchi si traducono nella lettera "O", il triangolo è parte della lettera "J" e poi i quadrati simboleggiano la "M". Proprio OJM sono le iniziali del nome coreano del Gioco del calamaro: Ojingeo Geim. Squid Game, infatti, letteralmente significa proprio questo: il riferimento è a un popolare gioco in voga in Sud Corea negli anni Settanta e Ottanta, particolarmente violento, perché si poteva usare la forza per vincere contro l'avversario in campo.