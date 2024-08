video suggerito

Lo stile The Bear: perché tutti vogliono copiare i capi di Carmy Berzatto Nella terza stagione di The Bear lo chef Carmen Berzatto aggiunge un altro capo cult al suo guardaroba scarno e minimalista: la giacca da marinaio che conquista tutti come la già celebre t-shirt bianca.

A cura di Arianna Colzi

Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) | Foto FX

Carmy Berzatto è tornato. The Bear, la serie ambientata nel mondo della cucina, per la precisione in un ristorante di Chicago preso in gestione da uno chef (Jeremy Allen White) dopo il lascito del fratello, è giunta alla sua terza stagione, disponibile in Italia su Disney+ dallo scorso 14 agosto. La serie, acclamata dalla critica e dal pubblico, è anche un grande concentrato di microtendenze lanciate dai personaggi, come ha sottolineato in un articolo anche il New York Times: dalla celebre t-shirt bianca di Carmen Berzatto, il protagonista, fino alla giacca in denim da marinaio in pieno stile workwear. Vocabolario minimo per capire perché si discute dello "stile The Bear".

Lo stile The Bear: la t-shirt bianca, ossia l'uniforme di Carmy

Dalla salopette in denim di Sidney fino alla t-shirt bianca dello chef più dannato della tv, anche nella terza stagione i look di The Bear non manca di incuriosire anche i fan meno attenti alle questioni di stile. Non faremo spoiler, sia chiaro. Però quanti di noi hanno osservato, commentato e magari anche cercato sul web curiosità sull'uniforme di Carmen Berzatto, ossia la sua inossidabile t-shirt bianca (che ritorna anche nella terza stagione, non preoccupatevi)?

La stessa t-shirt entra nella sceneggiatura come una peculiarità quasi anatomica di Berzatto che la presenta come la sua maglietta preferita in una conversazione con Cicero. La maglietta da uomo modello 215 men's loopwheeled, venduta a 85 euro, è realizzata dal brand tedesco Merz b. Schwanen: dall'inizio della serie tv viene venduta sul loro e-commerce con la dicitura "indossata da Jeremy Allen White in The Bear". Come riportato dal New York Times, quando i fan più appassionati della serie hanno scoperto il marchio della t-shirt hanno mandato in crash temporaneo il sito dell'azienda.

La giacca da marinaio di Carmy Berzatto

Nella terza stagione, invece, tutti si sono innamorati della giacca da marinaio di Carmy: un'aggiunta (azzeccata) al suo guardaroba scarno e minimalista. Si tratta del modello cotton deck ispirata ai coprispalle dei marinai realizzata dal brand americanissimo Ralph Lauren. È in tessuto gros-grain, letteralmente grana grossa, un tessuto molto essenziale e resistente, utilizzato come guarnizione in sartoria. Con le due grandi tasche laterali, la giacca è cool ma funzionale, perfetta per il lavoro intenso di Carmy Berzatto. Come il grembiule blu che indossa mentre lavora animatamente ai fornelli, il capo è sobrio ed essenziale. Il modello, venduto a 700 euro, è l'esempio perfetto di come una serie ambientata in una cucina di Chicago possa raccontare molto sulla moda di oggi.