video suggerito

Jeremy Allen White alla prima di The Bear: sul red carpet sfila col completo panna e i calzini a vista Ieri sera a Los Angeles si è tenuta la prima di The Bear 3 e Jeremy Allen White è stato il grande protagonista del red carpet: ecco chi ha firmato il suo completo bianco (portato con i calzini a vista). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domani, 27 giugno 2024, negli Stati Uniti verrà rilasciata la terza e attesissima stagione di The Bear (in Italia arriverà su Disney+ solo il 14 agosto) e per l'occasione ieri sera il teatro El Capitan di Los Angeles ha ospitato l'esclusiva prima. Il protagonista indiscusso dell'evento non poteva che essere Jeremy Allen White, alias Carmy Berzatto, che sul red carpet è riuscito ancora una volta a distinguersi per eleganza. Abbandonate le t-shirt bianche e il grembiule da cuoco che sfoggia sempre nella serie, l'attore ha puntato su un look maschile chic e sofisticato che si rivelerà perfetto per l'estate (anche se ha aggiunto un dettaglio davvero insolito): ecco chi ha firmato il suo completo panna.

Chi ha firmato il completo panna di Jeremy Allen White

Era dallo scorso febbraio che Jeremy Allen White non sfilava su un red carpet internazionale, per la precisione da quando si era aggiudicato due ambiti premi con The Bear agli Annual Screen Actors Guild Awards. Ora che la terza stagione della serie sta per uscire, è tornato agli eventi di gala. Per la prima di Los Angeles si è affidato ancora una volta alla stylist di fiducia Jamie Mizrahi, che gli ha consigliato di sfoggiare un look custom di Calvin Klein, brand di cui proprio dallo scorso inverno è diventato testimonial. L'attore ha scelto un completo color panna con pantaloni classici dalla linea dritta e giacca doppiopetto, il tutto completato con una camicia bianca e una cravatta dark sottile.

Jeremy Allen White in Calvin Klein

Jeremy Allen White ha sdoganato i mocassini col calzino sul red carpet

Capelli spettinati tirati all'indietro, occhi azzurri dritti in camera ed espressione seria, a fare la differenza nel look da red carpet di Jeremy Allen White sono stati gli accessori: niente più gioielli trasformati in fiori all'occhiello, questa volta ha preferito aggiungere un tocco di originalità con le scarpe. Ha indossato un paio di mocassini color panna coordinati all'abito firmati Manolo Blahnik ma la cosa particolare è che li ha portati con i calzini in tinta in bella vista. Caduta di stile o dettaglio glamour? L'unica cosa certa è che l'attore in ogni versione è meraviglioso e col suo fascino riesce a stregare tutti, tanto che gli verrebbe perdonato tranquillamente qualsiasi "errore fashion".

Jeremy Allen White alla prima di The Bear 3