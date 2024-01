Jeremy Allen White ai Critics Choice Awards 2024: il fiore all’occhiello è una spilla da 5mila euro Jeremy Allen White è stato tra i vincitori dei Critics Choice Awards 2024 con la sua interpretazione in The Bear. Sul red carpet ha sfilato con un elegante gessato arricchito da un fiore all’occhiello tutt’altro che tradizionale: ecco quanto vale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La stagione dei premi hollywoodiani è ufficialmente cominciata: dopo i Golden Globe della scorsa settimana, questa notte a Santa Monica è andata in scena la 29esima edizione dei Critics Choice Awards. Si tratta di un evento organizzato annualmente dall'American-Canadian Critics Choice Association, il cui obiettivo è celebrare i film, i registi, gli attori e i lavoratori del settore che si sono distinti per talento negli ultimi 12 mesi. Tra i trionfatori della serata non poteva che esserci l'astro nascente del mondo del cinema e della tv: si tratta di Jeremy Allen White, che con la sua interpretazione in The Bear si è aggiudicato il titolo di Best Actor in a Comedy Series. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, apparendo elegante e sofisticato sul red carpet: ecco cosa ha indossato.

Il completo gessato di Jeremy Allen White

Jeremy Allen White non è nuovo al mondo delle serie tv: dopo essere stato per anni uno dei protagonisti di Shameless, si è fatto conoscere dal grande pubblico con The Bear, opera pluri-premiata in cui ricopre i panni di uno chef stellato. Ai Critics Choice Awards è stato omaggiato con l'ennesima statuetta e, una volta salito sul palco a ritirarla, ha incantato il pubblico col suo look elegante ma allo stesso tempo originale. Seguito dalla stylist Jamie Mizrahi, l'attore ha sfoggiato un completo gessato di Saint Laurent by Anthony Vaccarello. I pantaloni sono leggermente a zampa, mentre la giacca è doppiopetto ma entrambi sono a fondo nero con delle micro righine bianche. Niente cravatta o papillon, Jeremy ha preferito tenere sbottonata sul collo la camicia total black con cui ha completato il look.

Jeremy Allen White in Saint Laurent

Jeremy Allen White con il fiore gioiello sulla giacca

A fare la differenza nell'outfit da red carpet del protagonista di The Bear sono stati gli accessori: al di là del prezioso orologio dai dettagli in oro di Bvlgari, ha anche sfoggiato un fiore all'occhiello tutt'altro che tradizionale.

Jeremy Allen White con la spilla Amapola di Tiffany&Co.

Si tratta infatti di una spilla preziosa che riproduce un papavero, si chiama "amapola" e ha lo stelo d'oro giallo e i petali di seta rosso fuoco. Il prezioso è firmato Tiffany&Co. e fa parte della collezione realizzata per la Maison da Elsa Peretti. Quanto costa? Sul sito italiano è disponibile solo in argento e viene venduta a poco più di mille euro, mentre la variante con lo stelo in oro 18 carati viene venduta in America a 5.500 dollari (ovvero oltre 5.000 euro).

Amapola Brooch di Tiffany&Co. by Elsa Peretti