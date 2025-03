Loewe ha due nuovi direttori creativi: chi sono Jack McCollough e Lazaro Hernandez

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

A pochi giorni dall'addio di Jonathan Anderson, Loewe ha nominato due nuovi direttori creativi. Dopo che per 11 anni lo stilista aveva firmato tutte le collezioni del brand, ora saranno Jack McCollough e Lazaro Hernandez a prendere il suo posto. Si tratta di nomi già particolarmente nel mondo della moda: hanno fondato e diretto il marchio Proenza Schouler e ora sono pronti per dare il via a una nuova esperienza fianco a fianco. L'inedito ruolo al timone della griffe per loro diventerà effettivo dal prossimo 7 aprile, anche se al momento non si sa ancora quand'è che debutteranno in passerella.

Questa mattina è stata la Maison Loewe attraverso i suoi canali ufficiali ad annunciare che Jack McCollough e Lazaro Hernandez sono i suoi due nuovi direttori creativi dopo "l'era Jonathan Anderson". "Il loro lavoro negli ultimi vent'anni ha avuto un ruolo importante nel plasmare la moda moderna, coltivando al contempo un dialogo continuo con la cultura contemporanea. La loro pratica di design, radicata in una rigorosa esplorazione dell'artigianato filtrata attraverso una sensibilità artistica, ha sviluppato il panorama dell'industria e si allinea con i valori di Loewe", con queste parole la griffe ha motivato la scelta "fashion" messa in atto, accompagnando la didascalia a una foto in bianco e nero della foto dei due soci.

Jack McCollough e Lazaro Hernandez sono due stilisti statunitensi, diventati famosi per aver fondato il brand Proenza Schouler nel 2002. Nonostante i successi, lo scorso gennaio ne hanno abbandonato la direzione creativa (mantenendone la direzione) per dedicarsi a nuove avventure ma solo oggi hanno annunciato ufficialmente che saranno al timone di Loewe. I rumors sulla questione circolavano già da tempo ma, nonostante ciò, la conferma ha destato non poco scalpore: si dice infatti che la griffe abbia scelto proprio loro perché sono imprenditori di successo, oltre che designer talentuosi. Il ruolo di direttori creativi diventerà effettivo dal 7 aprile ma al momento non si conosce ancora la data del loro debutto in. passerella.