video suggerito

Maison Margiela annuncia il nuovo Direttore Creativo, ecco chi sostituirà John Galliano Maison Margiela ha nominato il suo nuovo direttore creativo: si tratta di Glenn Martens, stilista già al timone di Diesel e Y/Project. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È tempo di grandi novità per Maison Margiela: a quasi 2 mesi dall'addio di John Galliano, la casa di moda del gruppo OTB ha annunciato il nome del suo nuovo direttore creativo. Si tratta di Glenn Martens, lo stilista belga già al timone di Diesel e Y/Project che ora comincerà a ricoprire l'ambito ruolo anche nel noto brand francese. La nomina ha effetto immediato e si preannuncia originale e futuristica ma allo stesso tempo basata sui codici unici e i valori tradizionali del marchio.

Cosa aspettarsi da Glenn Martens da Maison Margiela

Renzo Rosso, Presidente di OTB Group, ha descritto con queste parole la nomina di Glenn Martens a capo di Maison Margiela: "Ho lavorato con Glenn per anni, ho visto il suo talento e so di cosa è capace. Dopo Martin, che ha dato vita alla Maison e alla sua esclusiva linea Artisanal, e John che l'ha resa la casa di moda più all'avanguardia al mondo, sono orgoglioso di avere un terzo couturier al timone". L'obiettivo è quello di rafforzare l'identità della casa di moda, mantenendo la sua storia intatta ma senza rinunciare a qualche tocco rivoluzionario.

Glenn Martens, dagli esordi a oggi

Glenn Martens ha 41 anni, è nato a Bruges, in Belgio, e fin da giovanissimo ha mostrato una naturale predisposizione per la moda. Laureatosi presso l'istituto di moda The Royal Academy of Fine Arts di Anversa, nel 2008, durante l'ultimo anno di studi, è entrato a far parte del team di Jean Paul Gaultier. Ha poi lavorato a diversi progetti indipendenti e nel 2012 ha lanciato la sua prima linea di abbigliamento femminile durante la Settimana della moda di Parigi (chiamata Glenn Martens). Nel 2013 è diventato direttore creativo della linea donna e uomo di Y/PROJECT, mentre nel 2020 è entrato in Diesel. Oggi per lui si apre un nuovo e stimolante capitolo: di sicuro riuscirà a portare la sua visione futuristica e d'avanguardia anche al timone di Maison Margiela.