Gucci sfila senza stilista, nuovi arrivi da Missoni e Blumarine: cosa vedremo alla Milano Fashion Week Gucci sfila senza stilista e Silvia Venturini Fendi prende le redini per questa stagione, mentre da Alberta Ferretti, Missoni e Blumarine arrivano nuovi designer, ecco tutte le novità che vedremo in passerella alla Milano Fashion Week Autunno/Inverno 2025-2026 e i debutti più attesi di questa stagione.

A cura di Marco Casola

Milano Fashion Week, la Settimana della Moda Donna, che inizia oggi e si conclude il 3 marzo, vede una serie di novità legate alle direzioni creative dei diversi brand che sfileranno con le loro collezione femminili per l'Autunno/Inverno 2025-2026.

Gucci dà il via alla Milano fashion Week senza stilista

Quest'anno si inizia con Gucci, orfana del suo Direttore Creativo: Sabato De Sarno non è più alla guida della Maison, risale a poche settimane fa l'annuncio ufficiale con cui Kering ha comunicato la fine del rapporto con lo stilista. Dopo soli due anni (la prima collezione è stata presentata nel settembre 2023) senza troppe spiegazioni Gucci dice addio a De Sarno, lo stilista non saluterà il pubblico con la sfilata di oggi che, come comunicato dal marchio, sarà firmata dall'ufficio stile.

Silvia Venturini Fendi firma la collezione per i 100 anni della Maison

Altro brand senza stilista è Diesel che, dopo l'annuncio dell'addio di Glenn Martes e la nomina di quest'ultimo come Direttore Creativo di Maison Margiela, sfilerà senza stilista. Fendi celebrerà in passerella il centenario del marchio, i festeggiamenti avverranno a Milano con la presentazione congiunta delle collezione uomo e donna Autunno/Inverno 2025-2026, entrambe firmate da Silvia Venturini Fendi. La stilista, fin ora alla direzione della linea uomo di Fendi, sostituisce per questa stagione Kim Jones, ex designer della linea donna, che ha lasciato lo scorso ottobre la direzione creativa.

Bottega Veneta non sale in passerella

Anche Bottega Veneta si prepara ad accogliere la nuova Direttrice Creativa Louise Trotter, chiamata a sostituire Mathieu Balzy che debutterà la settimana prossima con la sua prima collezione firmata per Chanel. Bottega Veneta questa stagione sceglie di non sfilare, probabilmente per dare il tempo alla nuova Direttrice Creativa di costruire la sua visione del marchio. La Maison sarà comunque presente alla Milano Fashion Week con una performance organizzata nel nuovo headquarter a Palazzo San Fedele, che verrà trasformato in un teatro per celebrare l'arte di Carlo Mollino, architetto, designer e fotografo.

Da Alberta Ferretti a Blumarine, i debutti alla Milano Fashion Week

Non solo addii ma anche nuovi arrivi, la Milano Fashion Week Autunno/Inverno 2025-2026 segna il ritorno in passerella di Blumarine. Alla Direzione Creativa c'è David Koma, fashion designer georgiano di base a Londra, celebre per i suoi abiti asimmetrici, per i cut inconsueti sul tessuto e per i volumi scultorei, che presenterà la sua prima collezione per il marchio. Dopo lo stile sexy, girly e ispirato agli anni 2000 delle collezioni Blumarine firmate da Nicola Brognano, si è passati al concettuale di Walter Chiapponi, alla guida del marchio per una sola stagione, che ha puntato sui simboli iconici del brand, dai cuori al pizzo, rivisti e corretti in chiave moderna. Ora è il momento di vedere come David Koma ha ripensato il marchio e come riuscirà a coniugare la sua visione con quella dell'iconica casa di moda italiana creata da Anna Molinari.

Il nuovo stilista di Missoni

Da Missoni ci sarà il debutto di Alberto Caliri, stilista chiamato alla direzione del marchio dopo l'addio di Filippo Grazioli. La Maison italiana celebre per le iconiche fantasie a zig zag sfila, arriva in passerella dopo la recente scomparsa di Rosita Missoni, che aveva fondato nel 1958 con il marito Ottavio la casa di Moda. Infine, tra i debutti c'è quello di Lorenzo Serafini, che per la prima volta presenterà la sua collezione firmata per Alberta Ferretti. Grazie ai successi raggiunti con il marchio Philosophy, Lorenzo Serafini arriva alla direzione del marchio principale del gruppo Aeffe, sostituendo la stilista Alberta Ferretti. Dopo alcune stagioni in cui le sfilate Alberta Ferretti non hanno avuto un particolare successo di critica, staremo a vedere se Serafini riuscirà a risollevare le sorti del marchio con una visione più moderna e contemporanea.