Milano Fashion Week: tutte le novità e le sfilate Autunno/Inverno 25-26 in calendario

A cura di Giusy Dente

Prada Autunno/Inverno 2024-25

La Milano Fashion Week Women’s Collection è in programma dal 25 febbraio al 3 marzo 2025. L'apertura della fatidica Settimana spetta a Gucci, che sfilerà il 25 febbraio. In calendario ci sono un totale di 153 appuntamenti, tra cui 56 sfilate fisiche e 6 digitali. Oltre a brand immancabili, sono previste anche alcune novità, brand per la prima volta nel calendario delle sfilate. Porteranno in passerelle le collezioni per l'Autunno/Inverno 2025-26 anche Francesco Murano, Fiorucci, Giuseppe Di Morabito. Sarà invece la prima volta per Lorenzo Serafini come Direttore creativo di Alberta Ferretti e di David Koma come Direttore creativo di Blumarine. Agli show si aggiungono 65 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 23 eventi. Novità anche qui, con brand per la prima volta nel calendario presentazioni. L'evento prevede anche l'apertura di mostre a tema, tra cui un'esposizione che celebra Cristobal Balenciaga.

Le novità in calendario

Alcuni brand sfileranno per la prima volta nella storia della Milano Fashion Week: Francesco Murano (beneficiario del Camera Moda Fashion Trust Grant 2024), Fiorucci, Giuseppe Di Morabito, Institution By Galib Gassanoff, J. Salinas, K-Way, Susan Fang supported by Dolce&Gabbana. Saman Loira, invece, debutterà nel calendario delle sfilate digitali. La Settimana della Moda segna inoltre il ritorno in calendario di MSGM per le Women’s Collection. E a proposito di debutti: sarà la prima volta di Lorenzo Serafini alla guida di Alberta Ferretti e di David Koma alla guida di Blumarine.

Etro Autunno/Inverno 2024-25

Altra novità in calendario è l'evento "The WOMderful Inclusive Fashion Show by Benedetta De Luca", in profgramma il 26 febbraio. È patrocinato da CNMI e realizzato da The Wom: si tratta di una sfilata c on protagoniste 15 modelle unconventional, in nome di una moda inclusiva, capace di valorizzare e rappresentare tutti i corpi con le loro unicità.

N.21 Autunno/Inverno 2024-25

Alla Fashion Week si festeggiano importanti anniversari

La Settimana sarà l'occasione perfetta per festeggiare un importante anniversario in casa Fendi: la Maison celebrerà i 100 anni dalla sua fondazione con una sfilata co-ed. Tira aria di compleanno anche per Dsquared2 (30esimo anniversario) e K-Way (60esimo anniversario): come per Fendi, anche loro hanno organizzato una sfilata co-ed. Si aggiunge all'elenco Santoni: sono passati 50 anni dalla fondazione del brand.

Gucci Autunno/Inverno 2024-25

Il calendario ufficiale della Milano Fashion Week

Tutte le sfilate in calendario potranno essere seguite sulla piattaforma digitale messa a disposizione da Camera Moda, destinata non solo agli addetti ai lavori ma anche agli appassionati.

Martedi 25 febbraio

11:00 CNMI FASHION HUB OPENING

15:00 GUCCI

16:00 ICEBERG

17:00 N.21

18:00 ALBERTA FERRETTI

19:00 K-WAY

20:00 DSQUARED2

Mercoledì 26 febbraio

09:30 LUISA BECCARIA

10:30 JIL SANDER

11:30 DANIELA GREGIS

12:30 ANTONIO MARRAS

14:00 DIESEL

15:00 VIVETTA

16:00 MARCO RAMBALDI

17:00 MARNI

18:30 ONITSUKA TIGER

19:30 FENDI

Giovedì 27 febbraio

09:30 MAX MARA

10:30 GENNY

11:30 BLUMARINE

12:30 ANTEPRIMA

14:00 PRADA

15:00 EMPORIO ARMANI

16:00 EMPORIO ARMANI

17:00 FRANCESCO MURANO

18:00 MM6 MAISON MARGIELA

19:00 ROBERTO CAVALLI

20:00 ETRO

Venerdì 28 febbraio

10:30 INSTITUTION BY GALIB GASSANOFF

11:30 SPORTMAX

14:00 TOD'S

15:00 GIUSEPPE DI MORABITO

16:00 MOSCHINO

17:00 SUNNEI

18:00 MISSONI

19:00 ELISABETTA FRANCHI

20:00 VERSACE

Sabato 1 marzo

09:30 FERRARI

10:30 ERMANNO SCERVINO

11:30 FERRAGAMO

12:30 LUISA SPAGNOLI

13:30 BALLY

14:30 DOLCE&GABBANA

15:30 LAURA BIAGIOTTI

16:30 MSGM

17:30 FIORUCCI

18:30 ANIYE RECORDS

20:30 PHILIPP PLEIN

Dom 2 marzo

09:30 SUSAN FANG SUPPORTED BY DOLCE&GABBANA

10:30 HUI

11:30 GIORGIO ARMANI

12:30 GIORGIO ARMANI

13:30 AVAVAV

14:30 J.SALINAS

15:30 FRANCESCA LIBERATORE

Lunedì 03 marzo (sfilate digital)

10:00 TOKYO JAMES

10:30 MAISON NENCIONI

11:00 MAXIVIVE

11:30 JACOB COHËN

12:00 SAMAN LOIRA

12:30 VIAPIAVE33