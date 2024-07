video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di novità in casa Blumarine, la Maison ha nominato un nuovo direttore creativo: si tratta di David Koma, lo stilista georgiano famoso per la sua estetica d'impatto e per le sue silhouette scultoree. La notizia è arrivata a pochi mesi dall'addio di Walter Chiapponi, il designer che lo scorso marzo ha abbandonato l'ambito ruolo dopo aver firmato solo una collezione. Complice il momento difficile che si era ritrovato a vivere dopo la morte dell'amico Davide Renna (designer di Moschino), quest'ultimo ha deciso di ritirarsi temporaneamente dalla moda per dedicarsi a progetti umanitari e sociali. Ora per il marchio di womenswear fondato da Anna Molinari si apre una nuova era: ecco quand'è che David Koma debutterà in passerella con le sue creazioni.

David Koma, lo stilista amato dalle star

David Koma è nato a Tbilisi, in Georgia, ma ha vissuto tutta l'infanzia a San Pietroburgo, in Russia, dove ha scoperto la passione per il disegno e per la moda studiando Belle Arti. Nel 2003 si è trasferito a Londra, laureandosi qualche anno dopo in Fashion Design presso la Central Saint Martins College of Art and Design. Nel 2009 ha dato ufficialmente il via alla sua carriera nel settore: ha fondato un marchio omonimo d'abbigliamento femminile, arrivando a presentare le collezioni alla London Fashion Week. Silhouette fascianti, abiti scultorei che esaltano le forme femminili e tagli sensuali: i suoi abiti sono stati indossati da innumerevoli celebrità, da Beyoncé a Dua Lipa, fino ad arrivare a Jennifer Lopez e Kendall Jenner. Dal 2013 al 2017 è stato il direttore creativo di Mugler, mentre ora per lui comincia una nuova e inedita avventura al timone di Blumarine.

Quando debutterà David Koma da Blumarine

David Koma è il nuovo direttore creativo di Blumarine, il suo debutto è previsto tra qualche mese con la collezione Pre-Fall 2025 e sono molti coloro che non vedono l'ora di scoprire in che modo il suo animo visionario e d'avanguardia si fonderà con l'eleganza sensuale e senza tempo della Maison. "L’estetica di David Koma mi ha conquistato sin da subito. Sono certo che David riuscirà ad interpretare i codici di Blumarine alla perfezione, grazie alla sua visione e alla sua sensibilità stilistica, caratterizzate da una travolgente femminilità", sono state queste le prime parole di Marco Marchi, amministratore unico di Exelite, la holding a cui fa capo la griffe. Per lo stilista si tratta della prima esperienza in Italia e non vede l'ora di dare il via a una nuova era di innovazione e creatività, il tutto senza rinunciare al ricco patrimonio di Blumarine.