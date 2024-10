Kim Jones lascia Fendi, dopo quattro anni non è più Direttore creativo della Maison

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Kim Jones

L'annuncio era nell'aria da giorni, ma è arrivata la conferma definitiva attraverso questa comunicazione ufficiale congiunta: Kim Jones non è più Direttore creativo della Maison per l'abbigliamento femminile e la haute couture. Lo stilista britannico aveva preso in mano la Direzione creativa del brand nel 2020, dopo essere stato da Louis Vuitton per oltre 7 anni: era subentrato al defunto Karl Lagerfeld.

L'addio di Kim Jones a Fendi

"Kim Jones ha apportato contributi significativi all'eredità creativa del brand, integrando perfettamente la sua estetica moderna e interculturale con l'eredità storica di Fendi. Sotto la sua guida, la maison ha reinventato le sue collezioni prêt-à-porter e haute couture, offrendo un approccio inclusivo e innovativo alla moda che ha costantemente rinnovato i codici italiani di Fendi. Nel corso dei suoi quattro anni, il lavoro di Jones è stato interamente guidato da passione e creatività". Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH, ha elogiato e ringraziato Kim Jones: "Un designer di grande talento che ha portato la sua visione unica e multiculturale a Fendi negli ultimi quattro anni. Vorrei ringraziarlo per il suo contributo e non vedo l'ora di continuare a testimoniare la sua creatività per Dior Men's". La Maison non ha ancora annunciato il suo successore, ma ha sottolineato che Kim Jones manterrà il suo ruolo di Direttore artistico di Dior Uomo, incarico che ricopre dal 2018. LVMH è l'unico proprietario di Fendi dal 2001: il gruppo possiede anche Louis Vuitton, Dior e Celine.

Fendi Autunno/Inverno 2024-25

Chi sarà il successore di Kim Jones

La notizia arriva in un periodo di grandi cambiamenti per il settore fashion: sono in corso importanti cambiamenti alla guida delle più grandi Maison del lusso. Pochi giorni fa Filippo Grazioli ha detto addio a Missoni, lasciando il ruolo di Direttore creativo per dedicarsi a nuovi progetti artistici. Gli subentrerà Alberto Caliri. Michael Rider, invece, è appena stato messo a capo di Celine, prendendo il posto lasciato da Hedi Slimane. Ora la domanda è solo una: chi assumerà il ruolo di Direttore creativo da Fendi? Con l'addio di Kim Jones si è levata una voce unanime pronta a scommettere su Pierpaolo Piccioli. Lo stilista ha lasciato Valentino da ormai diversi mesi: se approdasse da Fendi sarebbe un ritorno a casa, visto che proprio lì ha lavorato per un decennio al fianco di Maria Grazia Chiuri.