Michael Rider è il nuovo Direttore Creativo di Celine: chi è il successore di Hedi Slimane

A cura di Arianna Colzi

Michael Rider

Cambio al vertice in meno di 24 ore da Celine. Dopo l'addio di Hedi Slimane, a capo del brand per sette anni, il nuovo Direttore Creativo è Michael Rider. L'azienda, che nella mattinata di mercoledì aveva annunciato la separazione da Slimane, non aveva reso noto il nome del successore, che è arrivato, però, poche ore dopo. Rider arriva nella Maison francese dopo aver lasciato il suo ruolo di Direttore Creativo della linea donna di Polo Ralph Lauren lo scorso maggio.

La carriera di Michael Rider

Le voci che lo volevano alla guida di Celine si erano fatte più intense dopo il suo addio al brand statunitense. Rider è stato per anni al fianco di Phoebe Philo proprio da Celine, dove ha ricoperto il ruolo di direttore del design ready to wear per dieci anni, dal 2008 al 2018. Il designer ha lavorato anche nell'ufficio stile di Balenciaga quando a capo del brand c'era Nicolas Ghesquiere. La prima collezione di Rider sarà presentata all'inizio del 2025.

"Felici di dare il bentornato a Michael"

La CEO di Celine, Séverine Merle, ha commentato così la vicenda a Vogue Business: "Sono felice di dare il bentornato a Michael da Celine, una Maison che conosce intimamente. La visione di Michael, il suo talento creativo, insieme alla sua natura genuina e al suo forte legame con l’eredità di Celine hanno fatto di lui una scelta naturale". Michael Rider avrà il compito di proseguire il lavoro avviato da Slimane, che sotto la sua Direzione Creativa, ha fatto crescere in termini di vendite Celine oltre ad aver ampliato gli orizzonti del brand, fortificandone l'immagine.