video suggerito

Hedi Slimane lascia Celine: il brand rimane senza Direzione Creativa Hedi Slimane non è più il Direttore Creativo di Celine: il designer francese lascia il brand di cui era alla guida da gennaio 2018. Non è stato ancora nominato il suo successore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hedi Slimane

Hedi Slimane, Direttore Creativo di Celine, lascia il brand di cui era alla guida dal gennaio 2018. Mercoledì 2 ottobre Celine ha annunciato in un comunicato che il brand si separa dal designer francese. La sua ultima collezione risale a pochi giorni fa: l'avventura di Slimane, dunque, si chiude con lo show Primavera/Estate 2025 Un Été française, che ha presentato in un video diretto e curato da lui. "Sotto la sua direzione creativa e artistica, Celine ha conosciuto una crescita eccezionale e si è affermata come una casa di moda francese iconica”, ha dichiarato Celine in un comunicato. “Lo straordinario viaggio intrapreso insieme negli ultimi sette anni ha reso Celine una casa con una base formidabile per il futuro”. Non è stato annunciato il nome di un successore.

Slimane è arrivato da Celine dopo la Direzione Creativa di Phoebe Philo, designer amatissima e dallo stile inconfondibile. Prima di arrivare da Celine, il creativo francese era stato Direttore Creativo della linea uomo da Saint Laurent fino al 2000, per poi approdare a Dior Homme. Dopo Dior era stata tornato da Saint Laurent nel 2017 dove ha contribuito al rebranding della Maison togliendo "Yves" dal nome della Maison. Stessa cosa che è avvenuta da Celine, che prima del suo arrivo era "Céline".

Nei look della collezione Primavera/Estate 2025 si possono trovare tutte le supposizioni e le voci che hanno avvolto la figura di Slimane nell'ultimo periodo. Il designer, infatti, era dato da mesi in uscita da Celine per approdare alla Direzione Creativa di un altro brand francese rimasto senza guida: Chanel. I look della collezione ricordano molto l'estetica di Chanel, soprattutto quella dell'era Karl Lagerfeld . Addirittura sui cerchietti neri bombati che alcune delle modelle sfoggiavano sono state ricamate due C intervallate da una X, che ricordano in modo evidente il logo di Chanel con la doppia C.

Leggi anche Fauxductibity, la preoccupante mania di trovare modi creativi per lavorare meno