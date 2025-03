video suggerito

Il primo impegno ufficiale di Donatella Versace dopo aver lasciato la Maison Donatella Versace non è più Direttore creativo della sua Casa di moda. Per lei si apre un nuovo capitolo professionale, con nuovi incarichi e un nuovo ruolo. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Donatella Versace

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto movimentati nel settore fashion e non sono mancati gli scossoni. È arrivato l'annuncio dell'uscita di scena di Jonathan Anderson, che ha lasciato Loewe dopo 11 anni. Gucci invece ha nominato Denma Gvasalia nuovo Direttore creativo. E tanto si è parlato di Donatella Versace, che ha passato il testimone a Dario Vitale. Ora ha un nuovo ruolo in azienda.

Il nuovo ruolo di Donatella Versace nella Casa di Moda

Donatella Versace è profondamente legata alla Maison che porta il suo cognome, frutto del lavoro suo e dei suoi fratelli, Santo e Gianni. Nell'annunciare la parziale uscita di scena, infatti, non ha potuto non rivolgere un pensiero all'amato fratello Gianni, assassinato nel 1997. Lasciare il ruolo di Direttore. creativo, però, non significa mettersi del tutto da parte nell'azienda di famiglia. Ha infatti assunto il ruolo di Chief Brand Ambassador: sarà il volto ufficiale del marchio a livello globale. Questo incarico le permetterà di portare avanti il messaggio e i valori di Gianni Versace, quelli fondativi della Maison. Ma le darà anche un ruolo di rappresentanza agli event più in vista e sui red carpet, con un occhio particolare per le iniziative filantropiche della Versace Foundation.

Donatella Versace

Cosa farà Donatella Versace

La stilista farà parte della giuria dell'International Woolmark Prize 2025. Sarà quindi chiamata a valutare il talento di marchi emergenti, in qualità di Presidente di giuria. Con lei anche: il direttore artistico di Zegna Alessandro Sartor, l’art e imagine director di Off-White Ib Kamara (che è anche Direttore artistico ospite del concorso), Alessandro Dell’Acqua di N.21, lo stylist Law Roach (che cura l'immagine di Zendaya), la stilista Danielle Goldberg e ancora Roopal Patel, Sinéad Burke, Honey Dijon, Tim Blanks e Simone Marchetti.

Donatella Versace al Met Gala

Donatella Versace ha dichiarato a WWD:

Sostenere la prossima generazione di talenti della moda non è mai stato così importante. Sono così entusiasta di ospitare il Premio Woolmark nella nostra Milano e di incontrare i designer selezionati. Sono sicura che saranno tutti vincitori a modo loro

L'evento finale è in programma a Milano il 2 aprile 2025. I finalisti che competono per il premio sono Duran Lantink, Raul Lopez, Rachel Scott, Michael Stewart, Louis Gabriel Nouchi, Luca Lin, Ester Manas, Balthazar Delepierre e Meryll Rogge. Il vincitore porterà a casa un premio di 195.000 dollari. Nel corso della serata verranno anche assegnatoi due premi speciali: il Karl Lagerfeld Award for Innovation e il Supply Chain Award.