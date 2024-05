video suggerito

Zendaya e l’amicizia col suo stylist: Law Roach rivela la promessa che si sono fatti anni fa Dietro i look pazzeschi che Zendaya è solita sfoggiare nelle occasioni speciali c’è sempre il suo stylist Law Roach. I due sono amici di vecchia data. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Zendaya e Law Roach al Met Gala 2024

Grazie alle sapienti mani dello stylist Law Roach, che cura da sempre l'immagine di Zendaya, l'attrice è diventata un punto di riferimento del settore fashion, un'icona di stile. Si conferma la diva del red carpet evento dopo evento. La 27enne ha trovato un professionista capace di tirare fuori il suo meglio, capace di farle esprimere tutto il suo potenziale. Zendaya ama giocare con la moda, è una trasformista, le piace stupire ed essere sempre diversa rispetto alla volta precedente e Law Roach è l'uomo giusto per fare tutto questo. Agli eventi così come alle premiere cinematografiche la 27enne non ha mai deluso le aspettative, con outfit curati in ogni dettaglio. L'ultimo esempio è il Met Gala 2024, dove è presenza quasi fissa. Law Roach quest'anno ha studiato per lei non uno, bensì due look spettacolari, di grande impatto. I due outfit hanno catalizzato immediatamente l'attenzione dei presenti, facendola spiccare sul red carpet. Zendaya e Law Roach, però, sono legati non solo da un fruttuoso rapporto professionale: di base c'è anche una solida amicizia.

La promessa di Zendaya a Law Roach

Nel 2021 Zendaya è stata premiata col Fashion Awards conferitole dal Council of Fashion Designers of America, che ha riconosciuto in lei una grande versatilità, la voglia di stupire anche a costo di rischiare, senza paura di osare. L'attrice ha un prezioso stylist a cui deve parte di questo enorme successo: è l'amico Law Roach. I due si conoscono da anni. Parlando con Rachel Smith di Entertainment Tonight all'indomani della fatidica serata del Met Gala, il 47enne è tornato indietro con la memoria, agli inizi della sua conoscenza ormai più che decennale con l'attrice.

Zendaya in Maison Margiela al Met Gala 2024

Ha anche confidato che si sono fatti una promessa, che per il momento nessuno dei due ha mai pensato di infrangere: "L'ho incontrata quando aveva 13 anni, ci siamo promessi che avremmo fatto di tutto per sostenerci e aiutarci e crescendo lei mi avrebbe portato con sé, che è esattamente quello che sta facendo. Lei ha mantenuto la sua promessa e io ho mantenuto la mia e siamo cresciuti insieme. La lealtà in questo settore non si vede così spesso". Lo stylist considera l'attrice una persona di famiglia: "A volte è la mia fastidiosa sorellina e io penso di essere il suo fastidioso fratello maggiore".