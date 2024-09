video suggerito

The Bear, torna la giacca a quadri di Carmy Berzatto di cui parlano tutti: come fare per averla Lo stile di Carmy Berzatto è imitatissimo. Una sua giacca in particolare è piaciuta al punto da andare tre volte sold out. Ma sta per tornare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Uno chef può diventare un'icona di stile che tutti cercano di imitare? Sì. È questo il caso di Carmen Berzatto, il protagonista della serie di successo The Bear interpretato da Jeremy Allen White. Carmy non è uno chef in grembiule: non solo. E infatti il suo guardaroba estremamente minimal ha fatto breccia nel cuore degli spettatori, che si sono innamorati dei suo look tra T-shirt basic, Birkenstock e giacche. A tutti gli effetti la serie ha fatto esplodere lo "stile The Bear". Un capo in particolare ha riscosso un tale successo da andare sold out: ma sta per tornare.

Che cos'è la Gael Jacket

"The Bear è uscito più tardi in Danimarca che negli Stati Uniti. Probabilmente c'è stato un ritardo di circa un mese o due. Quindi, quando Gael è andato esaurito per la prima volta, non sapevamo perché" ha raccontato Mikkel Hammershøj, responsabile PR e progetti speciali presso NN07, a GQ. Poi l'azienda è stata sommersa di inaspettati messaggi, in cui i fan della serie chiedevano se l'ambitissima giacca sarebbe tornata in vendita. Così a ottobre 2023 (quattro mesi dopo il debutto della seconda stagione), c'è stato un rifornimento di appena 100 pezzi. È andato esaurito in 15 minuti, così, a dicembre di quell'anno, sono state messe in vendita online altre 300 giacche, andate esaurite ancora più velocemente.

"L'hype che circonda Gael ci stupirà sempre. Costa 550 euro, non è affatto una giacca economica, quindi il fatto che entrambe le scorte siano andate esaurite così in fretta è stata una piccola sorpresa. Ma The Bear sta diventando sempre più popolare. E da quando è iniziato lo show, Jeremy Allen White è diventato un'icona dell'abbigliamento maschile e ogni ragazzo vuole essere come lui": così si spiega il fenomeno Mikkel Hammershøj. E pensare che in origine non era prevista Gael per il guardaroba del protagonista. La costumista Courtney Wheeler aveva immaginato inizialmente per Carmy un cappotto blu navy, ma quando ha visto Gael su un manichino ha capito subito che era quello giusto: il mix perfetto di abbigliamento da lavoro e preppy.

Il ritorno di Gael Jacket

Gael 8267 è la giacca che indossa Carmy in The Bear, un capo moderno e raffinato al tempo stesso, realizzato dal brand NN.07. La giacca presenta una vestibilità squadrata, è dotata di zip e si ipira alle giacche da stadio della vecchia scuola. È realizzata in tessuto a quadri tinto in filo italiano. Ogni pezzo è unico: durante la realizzazione, infatti, le leggere variazioni nel motivo a quadri e nell'allineamento del tessuto durante il processo di taglio, rendono ogni giacca diversa dalle altre. Rientra perfettamente nello stile di Carmy, che punta sempre sulla praticità innanzitutto, prediligendo capi semplici, resistenti ed essenziali. Il suo guardaroba scarno è fatto di look minimal, in cucina tanto quanto fuori. Questa assenza di ridondanza ha sancito il suo successo: basti pensare che entrambi i rifornimenti di Gael 8267 sul sito (uno a marzo 2023 e uno a dicembre) sono andati sold out sul sito ufficiale del marchio in pochi minuti.

Vista la richiesta e il successo, l'azienda ha deciso di metterne in vendita altre, che saranno disponibili a partire dal 9 settembre (con un'esclusiva uscita anticipata nei flagship store NN.07 di New York e Londra il 7 settembre.). "È stata un'esperienza pazzesca, perché non abbiamo mai avuto un prodotto che esplodesse in questo modo. Ma posso dirti subito che, anche se questo rifornimento è il nostro più consistente finora, oltre 15.000 persone si sono già iscritte, il che significa molte più giacche di quelle che abbiamo effettivamente prodotto" ha affermato Hammershøj.