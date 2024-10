video suggerito

Chiara Ferragni col total look di pelle: è la tendenza che in autunno non stanca mai Look total black per Chiara Ferragni che per il pomeriggio autunnale a Milano ha puntato sulla coppia stivali e giacca di pelle, combo perfetta per la stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha ridotto la sua presenza sui social, dove condivide molto meno con fan e follower la sua quotidianità, rispetto al passato. Non c'è più traccia dei figli Leone e Vittoria, non si è mai mostrata col suo presunto nuovo compagno, con cui però i rumors parlano già di crisi; tutto ciò che mostra riguarda il lavoro e i momenti che trascorre con la famiglia o gli amici. C'è chi non l'ha mai abbandonata, neppure durante le difficoltà, che in questo periodo non sono di certo mancate, dall'indagine per truffa aggravata alla fine del matrimonio con Fedez.

Il nuovo look di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni cerca di tornare alla normalità, alla quiete. Il lavoro resta per lei una priorità e per portare avanti la carriera di imprenditrice sta puntando molto sul suo brand. Ha aperto uno shop in Grecia, ma è anche diventata testimonial di un brand spagnolo, la sua prima collaborazione dopo il pandoro Gate, che di fatto le aveva fatto perdere tutti i precedenti accordi commerciali. Tutti i marchi avevano preferito prendere le distanze. I social restano fondamentali per lei e quindi continua a tenere aggiornata la sua community, anche se meno di prima.

Nelle ultime Instagram Stories si è concessa un selfie allo specchio (l'iconico Ultrafragola di Ettore Sottsass per Poltronova) e ha mostrato il look del giorno. Per il grigio e piovoso pomeriggio milanese, l'influencer ha scelto il total black. Maglioncino a collo alto per lei, con giacca di pelle oversize, minigonna, stivali di pelle, calze velate e maxi bag. L'accessorio è inconfondibile: è la borsa a spalla trapuntata di Chanel con iconico logo CC sulla chiusura.

La giacca di pelle, intramontabile must have

Il capospalla autunnale per eccellenza è la giacca di pelle, che non passa mai di moda e torna in tendenza di stagione in stagione, perfetta soprattutto prima del grande freddo. Insomma, è un passepartout immancabile nell'armadio, un jolly per ogni donna, perfetto per ogni occasione. I tradizionalisti la amano nella versione classica nera, ma oltre ai fan del chiodo tradizionale ci sono anche quelli che preferiscono una nota di colore. L'hanno portata diverse Maison, sulle passerelle dell'Autunno/Inverno 2024-25: Tod's, Sportmax, Versace, Prada.

Oltre al modello corto e avvitato si sono fatte spazio anche le varianti oversize, per chi predilige silhouette più ampie. Se la giacca di pelle fa pensare immediatamente a un look rock e deciso (con jeans o leggings anch'essi di pelle) in realtà è perfetto anche per smorzare il tono di un outfit più romantico e bon ton, o per spezzare un animalier già audace e graffiante di suo. In autunno è perfetta indossata su minigonna e stivali, proprio come fatto da Chiara Ferragni, oppure su pantaloni skinny e tacchi alti.