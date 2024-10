video suggerito

Chiara Ferragni con la gonna maculata: l’animalier è il trend autunnale intramontabile Un tocco sauvage nei look autunnali non può mancare: è il must have del guardaroba. L’animalier non passa mai di moda e ne è fan anche Chiara Ferragni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni e Marina Di Guardo

Chiara Ferragni è da poco rientrata a Milano. È stata in Grecia, in occasione dell'inaugurazione di un pop up store del suo brand ad Atene. Contemporaneamente è arrivata anche la notizia della chiusura delle indagini nei suoi confronti dopo il caso pandoro Balocco: si va ora verso la richiesta di rinvio a giudizio e l'accusa è di truffa aggravata. In aggiunta a questo, c'è anche l'imminente separazione: lei e Fedez sono pronti a firmare l'accordo. Insomma, il momento è delicato sia dal punto professionale che privato. Accanto ha la famiglia, che è sempre stata al suo fianco pronta a sostenerla e farle sentire la propria vicinanza, dalle sorelle alla madre Marina di Guardo.

Il look animalier di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si è rilassata con sua madre: un pomeriggio culturale con Marina Di Guardo tra le bellezze di Palazzo Reale a Milano, per svagarsi e tenere la mente occupata. L'imprenditrice ha condiviso con fan e follower alcuni scatti, che la ritraggono proprio nella struttura milanese. Per il tranquillo pomeriggio madre-figlia ha scelto un look casual all'insegna della semplicità, ma con un dettaglio più strong che ha reso il tutto accattivante. Al piumino nero con anfibi, infatti, ha abbinato una gonna lunga fin sotto al ginocchio maculata.

Chiara Ferragni

È una stampa che non passa mai di moda, anzi l'autunno è la stagione che più di tutte fa tornare in auge il fascino senza tempo dell'animalier, coi suoi colori base neutri come bianco, nero, beige, marrone o grigio.Ma per i più trendy, che amano le tinte vivaci, non mancano le declinazioni che stravolgono le nuances tradizionali del manto degli animali tramutandole in colori pastello o sgargianti (per esempio a base rossa).

Alexander McQueen Autunno/Inverno 2024-25

Il fascino animalier non passa mai di moda

Il fascino dell'animalier è sempre stato protagonista sulle passerelle: basti pensare a Roberto Cavalli, recentemente scomparso, che ne ha fatto un vero e proprio marchio personale di fabbrica. Non a caso, il tributo a lui reso da Fausto Puglisi, durante l'ultima sfilata della Milano Fashion Week (per la presentazione della collezione Primavera/Estate 2025), passava proprio attraverso alcuni capi d'archivio, ovviamente sauvage.

Dolce&Gabbana Autunno/Inverno 2024-25

Sulle passerelle Autunno/Inverno 2024-25 l'animalier si è confermato un evergreen: da Marni a Dior, da Michael Kors a Dolce&Gabbana. Passerelle, ma non solo: ormai le tendenze passano anche attraverso i social. Attualmente spopola su TikTok la cow print, la stampa muccata riprodotta su capi di abbigliamento e accessori. Che sia muccato, pitonato, zebrato, tigrato o leopardato, le stampe animalier si possono inquadrare in tante tipologie di outfit e declinare con tanti abbinamenti cromatici. I più audaci possono puntare sul total animalier, altrimenti lo si può spezzare con colori a contrasto o viceversa, accostarlo a nuance nude, per un effetto meno "ruggente".

Chiara Ferragni e Marina Di Guardo

Il nero, scelto da chiara Ferragni con la gonna leopardata, resta il codice per eccellenza. Per i fan meno accaniti della tendenza, si può puntare su un accessorio, che si tratti di una borsa o un paio di scarpe, per dare un minimo di tocco sauvage al look, che non stanca mai e che non può mancare nel guardaroba autunnale.