video suggerito

La cow print spopola su TikTok: i capi muccati sono i più trendy dell’autunno 2024 Il trend fashion da seguire assolutamente durante l’autunno 2024 è quello dei capi muccati. Nata su TikTok, la mania cow print ha conquistato tutti: ecco i capi e gli accessori da avere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Louis Vuitton F/W 2024-25

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2024-2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le tendenze di stagione non vengono influenzate solo dai look lanciati sulle passerelle internazionali, ormai anche sui social nascono ogni giorno nuove mode che in pochi giorni diventano gettonatissime (e soprattutto super imitate anche nella vita "reale"). Tra le manie fashion che più stanno spopolando su TikTok, ad esempio, c'è quella della cow print, ovvero l'iconica stampa "muccata" diventata il must dell'autunno 2024. Se fino a qualche tempo fa veniva considerata una fantasia un po' troppo country per la quotidianità, ora ne è stato riscoperto il lato glamour: ecco tutti i capi muccati da avere assolutamente durante la stagione più fresca dell'anno.

I capi muccati dallo stile country-chic

Dite addio alle classiche stampe animalier, da quella leopardata a quella pitonata, nell'Autunno/Inverno 2024-25 a spopolare sono i capi muccati. Sebbene rimandino a un immaginario bucolico fatto di fattorie, cavalcate e stivali camperos, ad oggi sono particolarmente in voga, soprattutto se declinati in versione country-chic. Louis Vuitton, Tory Burch e Acne Studios sono solo alcuni dei brand di lusso che hanno rilanciato la moda western in passerella ma solo di recente il trend ha conquistato anche i social. Che si tratti di un mini dress, di una giacca o semplicemente di un accessorio, dalla borsa alla cintura, fino ad arrivare ai mocassini, l'importante è che al look autunnale venga aggiunto almeno un capo "cow printed".

Tory Burch

Come abbinare la cow print

Basta andare alla ricerca dei video a tema "cow print" su TikTok per capire che sui social è nata una nuova mania fashion. Sono moltissimi gli utenti che tra video e reels non perdono occasione di mostrare i capi muccati che hanno invaso il loro armadio autunnale, creando anche degli appositi tutorial per rivelare come abbinarli nel modo giusto. C'è chi crea un total look cow printed, chi opta solo per una giacca anti-vento su un outfit total black, chi smorza i colori tipicamente autunnali con un paio di ballerine animalier: in tutti i casi l'iconica stampa a mucca riesce ad aggiungere un tocco originale, sbarazzino e country. L'ideale è abbinare gli accessori cow a delle tinte neutre come il bianco, il nero, il panna e il beige, evitando di osare troppo con delle nuance vitaminiche. In quanti si lasceranno ispirare dai trend social e correranno ad acquistare un capo muccato per l'autunno?