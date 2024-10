Dov’è stato girato “Joker: Folie à Deux”: le location del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

video suggerito

Il due ottobre esce al cinema Joker 2 l'attesissimo film con Lady Gaga e Joaquin Phoenix intitolato "Folie à deux". Dalla celebre scalinata al manicomio criminale, tutte le location del sequel diretto da Todd Phillips.

A cura di Arianna Colzi

Joacquin Phoenix e Lady Gaga

Il 2 ottobre esce al cinema Joker: Folie à Deux, il secondo capitolo della saga di Joker firmato Todd Phillips e che ha come protagonista Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck/Joker. Il film vede Lady Gaga vestire i panni della mitica Harley Quinn in questo musical romantica dalle tinte tragiche. A livello visivo e fotografico, l'ispirazione per il film è Un sogno lungo un giorno di Francis Ford Coppola, stando a quanto ha fatto sapere Lawrence Sher, Direttore della fotografia del film. Le riprese del sequel sono iniziate il 10 dicembre 2022, come aveva annunciato lo stesso regista sul suo profilo Instagram. Scopriamo dov'è stato girato Joker: Folie à Deux.

Joaquin Phoenix e Lady Gaga in Joker: Folie à Deux

I luoghi del film Joker: Folie à Deux

Le riprese del film si sono svolte tra New York e Los Angeles fino a marzo 2023. All'inizio dello scorso anno erano circolate sui principali siti di news le foto che ritraevano Lady Gaga sulle scale della Corte Suprema dello Stato di New York, la New York County Supreme Court. Lo storico edificio, noto storicamente come tribunale della contea di New York, si trova al 60 di Centre Street ed è noto per il suo stile classico romano. La scena vedeva Gaga circondata da una serie di finti manifestanti che chiedevano l'arresto di Joker: il clamore della folla, composta da decine di comparse, ha attirato tantissime persone che credevano si trattasse dell'arresto di Donald Trump, visto la sua recente incriminazione e visti i piccoli furgoni delle emittenti tv, che erano in realtà parte del set.

La Corte Suprema

Le scene girate all'Arkham Asylum

L'Elizabeth Arkham Asylum for the Criminally Insane, o semplicemente Arkham Asylum, è un manicomio criminale, luogo ben noto ai lettori dei fumetti DC Comics di Batman. Qui è detenuto Joker e altri nemici del supereroe fatti arrestare a Gotham City. Anche nel primo Joker di Todd Philips vediamo Joker all'interno di un comune ospedale psichiatrico da cui spesso riesce ad evadere. Le scene ambientate qui dentro sono in realtà girate dentro un ospedale abbandonato nel New Jersey, a Belleville, nella contea di Essex.

L'ospedale abbandonato a Belleville | Foto Northjersey.com

La scalinata di Joker: dove si trova

Le Joker' Stairs, la scalinata di Joker, divenuta celebre nel primo film per via della coreografia che Joker improvvisa scendendole, torneràa fare capolino anche nel sequel. La scalinata si trova a New York, nel quartiere del Bronx, sulla West 167th Street. La scalinata, nota anche come West 167th Street Step Stairs, si trovano a pochi passi da alcune delle principali strade del quartiere. Nel primo film le scale venivano percorse da Joker ogni giorno, fino al ballo finale trionfale. Le scale erano state scelte anche come location in cui scattare la foto per la locandina del film.

La scalinata di Joker