Lo stile di Harley Quinn in Joker: Folie À Deux: il significato della trasformazione e dei rombi Il motivo a rombi, i colori bianco rosso e nero: ecco il significato dei look di Harley Quinn (interpretata da Lady Gaga) in Joker: Folie À Deux.

A cura di Giusy Dente

Il lavoro della costumista Arianne Phillips si è molto concentrato sul personaggio di Lee Quinzel/Harley Quinn interpretato da Lady Gaga. Con lei si è davvero potuta sbizzarrire, costruendo un'estetica in evoluzione. Il personaggio subisce una trasformazione di stile, dalla prima all'ìultima apparizione sul grande schermo. È una trasformazione che va di pari passo alla sua crescita personale, al modo in cui cambia il rapporto stesso con Arthur Fleck/Joker (interpretato da Joaquin Phoenix). Il film di Todd Philips è da poco arrivato nelle sale cinematografiche, dove non sta riscuotendo il successo sperato.

La trasformazione di Harley Quinn

Nel film, Lady Gaga interpreta Lee Quinzel. L'incontro con Arthur Fleck, detenuto nell'Arkham State Hospital di Gotham, è fulminante: basta uno sguardo per legarli all'istante. Il loro rapporto cambia nel tempo e per questo la figura stessa di Lee appare in modo diverso a seconda della fase in cui si trova la loro relazione. Lady Gaga ha molto contribuito nella scelta dei costumi e soprattutto delle scarpe. L'arco creativo si sviluppa su una tavolozza di stampe e colori coerente: c'è il motivo a rombi ricorrente, i colori che indossa sono rosso, nero e bianco, si ritrovano in ogni costume di scena.

La prima volta che il pubblico fa la sua conoscenza è nel reparto B dell'Arkham, una sezione di minima sicurezza: indossa una sorta di divisa ospedaliera composta da canotta bianca, pantaloni senza forma e cardigan voluminoso ispirato ai modelli maschili degli anni '60. È solo una tra le tante, coi capelli sporchi e senza trucco. "Ho pensato che un maglione morbido, caldo e accogliente sarebbe stato illuminato magnificamente da una luce ad alone che conferisce femminilità" ha spiegato la costumista, intervistata da Variety. Era anche un modo per renderla vulnerabile, fragile, bisognosa di accoglienza: doveva qualche modo apparire "piccola". Il regista ha spiegato: "C'è un po' di infantilizzazione in lei all'inizio e poi la vedi mentre la sua determinazione cresce nel tempo".

L'evoluzione più grande si ha nel momento in cui Lee fa il suo ingresso in tribunale, per sostenere Arthur durante il processo. È lì che si assiste alla sua trasformazione da adulatrice in cattiva, progressivamente. Il primo passaggio è in forte opposizione con l'immagine di quasi detenuta in divisa, perché indossa un abito a stampa floreale con maxi colletto alla Peter Pan. "Le ho dato questi vestiti da Chiesa della domenica, di quando era adolescente, dovevano ricordare più la fine degli anni '60 e '70 che gli anni '80" ha detto la costumista. È con questi panni che Lee mostra al mondo il suo supporto (o ossessione?) per Arthur.

La trasformazione di Lee in Harley Quinn si completa quando si presenta vestita come una specie di Joker donna, un clown femminile. È un look in completa antitesi con quello floreale, che doveva essere quasi da "scolaretta", da fan che sostiene il suo idolo. L'ultimo costume in Tribunale indica la sua nuova essenza, la nuova versione di sé. È un outfit rosso, nero e bianco. Il pezzo forte è la giacca di lana di seta rossa con maniche plissettate e motivo a rombi, corsetto a rombi, minigonna di pelle con cerniere giganti su entrambi i lati, collant neri con motivo a rombi, scarpe da ballo. I rombi tornano persino nella scena dell'abito da sposa, l'unico momento in cui anche Joker indossa una versione bianca del suo iconico costume.

Il significato di rombi e colori

I rombi sono un riferimento ad Arlecchino. Il nome Harley Quinn suona proprio come la parola "arlecchino" che in inglese è "harlequin". Ma affondano la loro origine proprio nella primissima Harley Quinn, quella creata da Paul Dini e Bruce Timm nella serie animata Batman: The Animated Series degli anni Novanta. Il loro personaggio era una ragazzina un po' folle che indossava un abito da giullare rosso, bianco e nero, che sono proprio i più ricorrenti in Joker: Folie À Deux.